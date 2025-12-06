Cambio de pista y equipo: Jaramillo próximamente deja florida y se prepara para el invierno en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

La noche de ayer, un torrente de información inundó las redes sociales y detonó una de las noticias más impactantes de la hípica internacional: el jinete venezolano Emisael "El Látigo Criollo" Jaramillo oficializó un movimiento estratégico que redefinirá el mapa de su carrera profesional en Estados Unidos. El "muchacho de la película" no solo cambia de plaza, sino que refuerza su equipo al máximo nivel.

El anuncio central revela la incorporación del agente Tom Knust al staff de Jaramillo. Knust es una figura de peso en el circuito, reconocido por su manejo de talentos, como la exitosa representación que ejerció sobre el jinete italiano Antonio Fresu. La primicia circuló rápidamente, con el cronista hípico Rafael Vicente Salas entre quienes confirmaron la novedad a través de su cuenta en la plataforma (X).

El Destino: Santa Anita Park y el "Meeting" de Invierno

Este cambio de agente precede un importante movimiento de recinto. Jaramillo traslada su centro de operaciones desde Gulfstream Park, Florida, a la competitiva California. El criollo se presentará en el óvalo de Santa Anita Park para el inicio del denominado "Meeting de Invierno", cuya temporada arranca el próximo 26 de diciembre. La expectación crece ante su debut en una de las pistas más históricas y exigentes del turf norteamericano.

Además del cambio de agente, el jinete oriundo del estado Guárico aseguró un apoyo profesional de primer orden. Jaramillo recibió una oferta de colaboración del trainer Doug O’Neill, quien asumirá el compromiso de brindarle montas de calidad y acceso a ejemplares de alto calibre.

Doug O'Neill: Un Estratega de Cifras Millonarias

La figura de O’Neill avala la seriedad de este proyecto. El entrenador exhibe una trayectoria destacada, iniciada en 1988, con un registro que supera las 3.000 victorias totales. Su palmarés incluye 344 pruebas de Stakes y 150 carreras de Grado Stakes, cifras que lo colocan entre la élite. La producción económica de sus caballos supera los 170 millones de dólares, lo cual asegura a Jaramillo una plataforma inmediata para competir por las bolsas más importantes.

Una Estrella en Plena Forma y un Compromiso Foráneo

El traslado de Jaramillo se produce en un momento de plena vigencia de su calidad. En el meeting que recién inició en el óvalo de Gulfstream Park, el venezolano mantiene una lucha férrea por el liderato. Acumula siete triunfos, cifra que lo sitúa en el segundo lugar de la estadística, solo por detrás de su colega Miguel Ángel Vásquez, quien ostenta ocho victorias.

La carrera de Jaramillo es histórica. Suma poco más de 5.000 victorias personales, resultado de campañas imponentes en Venezuela y sus logros en Estados Unidos. Los conocedores del hipismo definen al "Látigo Criollo" como un jinete completo, con una capacidad de adaptación que le permite triunfar en cualquier contexto. La nueva asociación con Knust y O'Neill representa una oportunidad de oro que Jaramillo, sin duda, explotará en Santa Anita.

Un detalle adicional a considerar en esta jornada es la agenda del jinete. Jaramillo no realiza montas hoy en la Florida. El venezolano viajó para ser parte de un grupo de pruebas a disputarse en el recinto de Caymanas Park, Kingston, donde competirá junto a su compatriota, el también estelar Javier Castellano. Este compromiso internacional demuestra la demanda de su talento antes de su inminente debut californiano.