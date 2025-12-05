2.000 veces ganador: Rajiv Maragh grabó su nombre en la historia al ganar la tarde de hoy en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Rajiv Maragh, el hermano mayor de una estirpe de jinetes de apellido Maragh, cumplió otro sueño importante en su carrera. En una ocasión, su deseo fue ver a su hermano menor (Christian Maragh) comenzar a cumplir campaña en el recinto ubicado en la Florida, tal como él lo hace en la actualidad.

Otro gran sueño fue arribar a las 2.000 victorias de por vida. Maragh pudo cumplir esta meta en la tarde de este viernes, en pleno desarrollo del Championship Meet que se lleva a cabo en Gulfstream Park. La jornada contempló un programa de 10 competencias.

El Triunfo de Maragh: Estados Unidos Victorias 2.000 Gulfstream Park

Rajiv Maragh firmó un total de cinco compromisos para este viernes. A la altura de la tercera carrera, se disputó un claiming de $12.500 para ejemplares de 3 años y más en un recorrido de 1.100 metros.

El jinete jamaiquino fue a bordo del ejemplar Lazio (6), un alazán de tres años que ostentaba un récord de nueve actuaciones para un triunfo. Lazio cuenta con el entrenamiento de Mary Lightner.

Se ordenó la partida y el número cinco Messagefromtheking (5) saltó raudo a la punta, al punto de agenciar 22.34 para los primeros 400 metros. Lazio lo siguió en segundo lugar. Tercero se ubicó Valid Sense (3), cuarto New York New York (7) y en el quinto lugar marchó Loud Applause (4).

Al giro de la última curva, Rajiv Maragh ejecutó su movimiento y pasó a la delantera luego de dejar 45.26 en los 800 metros. Cruzó la raya con una ventaja mínima de cabeza sobre el ejemplar New York New York, que debió conformarse con el segundo lugar.

El tiempo final para el recorrido fue de 1:04.35 y el dividendo en taquilla para el ganador Lazio marcó $5.00 a ganador, $2.60 el place y $2.20 el show.

Récord de por vida: Indo-Jamaiquino Jinete Estados Unidos

De esta manera, el profesional del látigo alcanzó la victoria número 2.000 de por vida en una amplia carrera como jinete en Estados Unidos que inició en el 2003 y que incluye 184 stakes y 76 pruebas de Grado.