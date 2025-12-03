Canadá sorprende al mundo al eliminar la visa para ciudadanos de este reconocido país

Suscríbete a nuestros canales

Canadá implementó una modificación trascendental en sus requisitos de entrada al anunciar que los ciudadanos de Qatar ya no necesitarán visa para visitar el país, y es que, la medida entró en vigencia el 25 de noviembre de este año y representa un paso significativo dentro de la estrategia del gobierno canadiense para modernizar sus procesos de movilidad internacional. Según las autoridades, esta decisión busca facilitar la llegada de turistas y empresarios, reforzando los vínculos diplomáticos con la nación catarí.

La ministra Lena Metlege Diab explicó que la eliminación del visado busca dinamizar el turismo, impulsar la inversión y mejorar los intercambios comerciales. Este anuncio forma parte de una visión que busca fortalecer la movilidad global y generar nuevas oportunidades económicas. Además, Canadá destaca que esta iniciativa reafirma su modelo de gestión migratoria segura, confiable y ajustada a las necesidades del entorno internacional.

Requisitos vigentes para ciudadanos de Qatar

A pesar de que el visado ya no es obligatorio, los viajeros cataríes deberán solicitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) cuando ingresen por vía aérea. Este permiso se tramita en línea y suele aprobarse en cuestión de minutos. Para obtenerlo, los solicitantes necesitan:

Pasaporte válido

Tarjeta de crédito

Correo electrónico activo

También se mantiene vigente la posibilidad de que quienes ya poseen una visa canadiense continúen utilizándola hasta su vencimiento.

La medida se suma al creciente acercamiento entre Canadá y Qatar, países que han incrementado su cooperación en sectores como energía limpia, inteligencia artificial, agroindustria y minerales críticos.

Foto: Canadá y Qatar sin visa

En 2024, el intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó los 325 millones de dólares canadienses y el turismo catarí aumentó más de 11 %, superando los 9.000 visitantes. Además, la ampliación del Acuerdo de Transporte Aéreo ha facilitado más conexiones directas.