EEUU: Esto debes saber para reportar un accidente de tránsito correctamente ante el DMV

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos existen reglas claras que determinan cuándo un accidente debe ser reportado al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), aunque no todos los incidentes requieren una notificación, los estados establecen criterios específicos que obligan a los conductores a completar un reporte. Esta obligación puede aplicarse incluso en situaciones consideradas menores, por lo que es importante identificar cuándo la ley lo exige.

El reporte se vuelve obligatorio cuando ocurre alguno de ciertos factores que son comunes en la mayoría de los estados, uno de ellos es el nivel de daño a la propiedad, que suele establecerse en montos que van entre 500 y 1.000 dólares. También se debe reportar si alguna persona involucrada presenta lesiones, incluso si estas parecen de poca gravedad, en casos donde el accidente provoca una muerte, el aviso al DMV es inmediato y obligatorio.

Cada estado tiene su propio periodo para presentar el reporte correspondiente, en la mayoría, el límite es de 10 días, pero existen excepciones como Oregón, donde se exige realizarlo en un plazo más corto, de solo 72 horas. Recuerda que, de no cumplir con estos tiempos, puede generar sanciones legales que incluyen la suspensión de la licencia o dificultades al tramitar reclamos ante el seguro del vehículo.

Documentos y datos requeridos para completar el formulario

Para realizar el reporte correctamente, es necesario completar un formulario oficial, siendo el SR-1 uno de los más utilizados en lugares como California. Este documento solicita datos detallados de todos los involucrados, de los vehículos y de las aseguradoras. Asimismo, se debe aportar una descripción precisa de las lesiones y de los daños provocados durante el incidente.

Información que puede ser solicitada:

Identificación completa de conductores y testigos.

Información de los seguros y números de pólizas.

Marca, modelo, año, placas y VIN de los vehículos.

Fecha, lugar exacto y condiciones del accidente.

Fotografías, videos o evidencia visual disponible.

Luego de llenar el formulario, el conductor debe firmarlo y asegurarse de que toda la información sea precisa. Cualquier error u omisión puede retrasar el proceso o generar dudas al momento de presentar un reclamo.

Foto: Accidentes de tránsito en EEUU reporte al DMV

Finalmente, los formularios completados pueden enviarse digitalmente mediante la oficina virtual del DMV o enviarse por correo físico, dependiendo del estado en el que ocurrió el accidente. Este paso es fundamental para cumplir con las regulaciones locales, evitar sanciones y garantizar que el accidente quede formalmente registrado en los archivos del DMV.