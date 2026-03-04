De la modernización al pacto con la NBA: el ambicioso plan estratégico de la Euroliga

Suscríbete a nuestros canales

La Junta de Activos Comerciales de la Euroliga (ECA) ha dado un paso firme hacia el futuro. Este martes, el organismo aprobó una serie de iniciativas estratégicas diseñadas para acelerar su crecimiento a largo plazo y elevar su posicionamiento global. El objetivo es claro: transformar la competición en un gigante financiero, con una posible alianza con la NBA Europa como plato fuerte.

En el centro de esta estrategia se encuentran los "pilares fundamentales de un plan de negocios integral", que busca modernizar las infraestructuras y expandir la organización en un plazo de tres años.

La meta: una valoración de 2.500 millones de euros

La Euroliga se ha fijado un horizonte ambicioso: elevar la valoración de la competición a 2.500 millones de euros en las próximas tres temporadas. Para lograrlo, la hoja de ruta incluye la ampliación de licencias para los equipos participantes y una profunda transformación digital y comercial.

Para financiar esta expansión, el plan contempla la captación de 1.500 millones de euros destinados a iniciativas de crecimiento estratégico. Además, se han presupuestado otros 1.000 millones específicamente para la modernización de los pabellones, un movimiento clave para mejorar la experiencia del espectador y aumentar la rentabilidad de los días de partido.

Cifras récord y sostenibilidad económica

El optimismo de la junta se apoya en datos sólidos. La gerencia confirmó una proyección de crecimiento de ingresos interanual del 9%, lo que se traducirá en un aumento del 18% en los pagos directos a los clubes.

A nivel de equipos, el crecimiento ya es una realidad palpable: los ingresos de mercado han subido un 40% en las últimas tres temporadas. Este repunte ha sido impulsado principalmente por un impresionante aumento del 85% en los ingresos por taquilla (matchday) y un 30% en acuerdos comerciales, demostrando que el interés por el baloncesto europeo está en su punto más alto.

El "factor Chus Bueno" y el acercamiento a la NBA

Quizás el punto más disruptivo de la reunión fue la actualización sobre las "discusiones constructivas" con la NBA. Este acercamiento coincide estratégicamente con el nombramiento de Chus Bueno como nuevo consejero delegado de la Euroliga, sustituyendo al lituano Paulius Motiejunas.

A diferencia de la gestión anterior, la visión de Bueno parece estar mucho más alineada con la creación de un marco de asociación estratégica con el proyecto de la NBA en Europa. La Euroliga evaluará conjuntamente todas las oportunidades de inversión tras concluir este mes un proceso de análisis de mercado liderado por la liga estadounidense.

Este cambio de guardia sugiere que la histórica distancia entre ambas competiciones podría estar acortándose, buscando una sinergia que beneficie la relevancia global del baloncesto europeo sin perder la esencia competitiva que define a la Euroliga.