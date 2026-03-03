Clasificatorios FIBA 2027: Venezuela sufre de más para vencer a Chile

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela consiguió su primera victoria de estas Eliminatorias de las Américas, pero con un final de infarto y que casi nadie esperaba. Y es que los dirigidos por Francisco Segura dejaron escapar una enorme ventaja para terminar triunfando por 72 a 68 sobre Chile en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia.

Venezuela, de más a menos

El primer cuarto arrancó con una Venezuela imparable, anotando sus dos primeras canastas y defendiendo muy bien. Sin embargo, el equipo comenzó a bajar el ritmo y eso permitió que Chile recortara la desventaja en el marcador, que en varias oportunidades fallaron triples que le hubiesen permitido tomar la delantera. Aquí, Venezuela lo ganó con lo justo 12 a 11.

Por su parte, en el segundo, el conjunto chileno tuvo poquísima puntería y eso llevó a los venezolanos a extender las diferencias gracias a triples de Edwin Mijares, Yeferson Guerra y Anyelo Cisneros. El dominio de la Vinotinto de las Alturas fue absoluto y acá triunfaron por 29 a 14.

Ya en el tercero, Chile mejoró notablemente y encestó hasta tres triples seguidos para comenzar a meter presión. Si bien no bajaron su intensidad, Venezuela acertó varias canastas claves para no ceder tanto terreno. En esta ocasión los criollos triunfaron 23 a 21 con la última jugada.

Finalmente, en el último cuarto los de casa arrancaron con otra buena racha, concretando varias ofensivas y tiros de larga distancia ante una Venezuela muy errática. En un cierre de juego intenso, Chile buscó la remontada y erró un triple que hubiese cambiado la historia. Acá, los de casa triunfaron por 22 a 8.

Máximos anotadores de Venezuela

Yeferson Guerra | 16 puntos

Yohanner Sifontes | 12 puntos

José Ascanio | 12 puntos

Elian Centeno | 11 puntos

Máximos anotadores de Chile