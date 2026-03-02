Los datos claves de Venezuela vs. Chile en las Eliminatorias FIBA 2027

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Venezolana de Baloncesto busca una victoria crucial este lunes 2 de marzo ante Chile. Tras un partido de alta intensidad en Brasil, los dirigidos por Francisco "Curro" Segura se trasladan a Valdivia para cerrar la segunda ventana de los Clasificatorios al Mundial de Qatar 2027.

¿Cómo llega Venezuela tras el duelo ante Brasil?

El pasado viernes 27 de febrero, Venezuela cayó ante Brasil con un marcador de 94-84. A pesar de la derrota, la "Vinotinto de las Alturas" dejó sensaciones positivas que invitan a la ilusión:

Poder ofensivo: Anotar 84 puntos ante una potencia como Brasil demuestra que el sistema de Segura está fluyendo.

El despertar de los jóvenes: Edson Tovar asumió el protagonismo ofensivo, confirmando que el relevo generacional es una realidad competitiva.

Capacidad de respuesta: El equipo nunca bajó los brazos, manteniéndose en partido frente a un rival físicamente superior hasta los minutos finales.

Puntos fuertes de Venezuela para enfrentar a Chile

Para llevarse el triunfo del Coliseo Antonio Azurmendi, Venezuela apostará por:

Velocidad en transición: La capacidad de Tovar y Guerra para romper defensas en velocidad será la principal pesadilla de los australes. Liderazgo de los experimentados: La conducción de Edwin Mijares y el oficio de Windi Graterol en la pintura serán los pilares en un ambiente hostil. Amenaza perimetral: Si José Materán y los tiradores encuentran ritmo temprano, obligarán a Chile a abrir su defensa.

Ajustes necesarios: ¿Qué debe corregir la Vinotinto?

Para evitar sorpresas en Valdivia, el cuerpo técnico se ha enfocado en:

Cerrar el rebote defensivo: Tras sufrir ante el físico brasileño, el box-out colectivo es obligatorio para no conceder segundas oportunidades.

Control de las pérdidas: En partidos cerrados de visitante, cada posesión vale oro. Reducir los errores no forzados será la clave del éxito.

Consistencia defensiva: Evitar los parciales en contra durante el segundo y tercer cuarto que tanto castigaron al equipo en la jornada anterior.

Venezuela vs. Chile: Todo a saber

Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026.

Hora: 7:00 PM (Venezuela)

Lugar: Coliseo Antonio Azurmendi, Valdivia.

Transmisión: DSports (DirecTV) y la plataforma Courtside 1891.

Una victoria hoy posicionaría a Venezuela de forma inmejorable para la ventana de junio, donde se definirán los clasificados a la siguiente ronda.