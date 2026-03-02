Tensión en Valdebebas: Kylian Mbappé, "muy molesto" con los servicios médicos del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La luna de miel entre Kylian Mbappé y el Real Madrid parece haber topado con un obstáculo crítico, y esta vez no es táctico, sino clínico. El astro francés atraviesa un profundo estado de frustración con el departamento médico del club, una situación que amenaza con enturbiar la estabilidad del vestuario merengue.

Tres meses de incertidumbre

El origen del conflicto radica en una lesión de rodilla que ha mantenido al delantero lejos de su plenitud física. Mbappé sostiene que, tras más de 90 días bajo la supervisión de los especialistas del club, no ha recibido una solución efectiva ni un diagnóstico definitivo que le permita jugar sin dolor.

Esta falta de resultados ha colmado la paciencia del 7, quien considera que el manejo de su recuperación ha sido insuficiente para las exigencias de un deportista de su élite.

Una rodilla que frena el proyecto

Lo que comenzó como una molestia rutinaria se ha convertido en un calvario de tres meses. La molestia de Mbappé no es solo por el dolor físico, sino por la sensación de estancamiento. Para un jugador cuya potencia y cambio de ritmo son sus principales armas, la rodilla es un punto innegociable, y la falta de mejoría empieza a generar dudas sobre los protocolos aplicados en Valdebebas.

El Real Madrid, bajo la lupa

La directiva se encuentra ahora en una posición delicada: mediar entre un cuerpo médico de su confianza y un jugador que es el eje central del proyecto deportivo a largo plazo.

Con el calendario apretando y las fases decisivas de los torneos en el horizonte, la pregunta en Madrid es clara: ¿Buscará Mbappé una segunda opinión externa o logrará el club reconducir la confianza de su máxima figura?