Nuevo líder en California: Emisael Jaramilo es el jinete más valioso del fin de semana en Santa Anita Park

El hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, celebró este fin de semana 27 carreras, que incluyó una prueba stakes, en la cual el jinete venezolano Emisael Jaramillo, consiguió siete victorias, entre viernes y domingo, para convertirse en el jockey más valioso de la triple cartelera, y ser el nuevo líder del Classic Meet, que finalizará el 5 de abril.

Emisael Jaramillo cerró el domingo con dos triunfos

Un total de 16 compromisos firmados para esta semana en Santa Anita Park; el jinete nativo de Tucupido, Cojedes, Venezuela, se alzó con siete victorias, las cuales le permiten escalar a la cima de la estadística de jinetes en el circuito californiano en el Classic Meet de la temporada 2025-2026.

Jaramillo comenzó la semana (viernes) con cuatro victorias: Maniatic (Ire) para Manuel Badilla; Mayacama (Jeff Millins), Cherokee Nation (Bob Baffert) y cerró con Biggie Biggie Biggie para Doug O’Neill.

El sábado visitó el parque de vencedores con Scene by Me para Mark Glatt. Para la jornada dominical, completó la faena de siete victorias encima de Angelica Bay (IRE) para Doug O’Neill y Mysterious Husband para Mark Glatt.

Nuevo líder en la tabla de jinetes

Gracias a estos logros, Emisael Jaramillo puede asumir el liderazgo por carreras ganadas en la clasificación de jockey durante el Classic Meet actual, que concluye el 5 de abril. Estadística que se ha vuelto muy competitiva en las semanas recientes entre el mexicano Juan Hernández, el japonés Kazushi Kimura y el nativo Emisael Jaramillo, quienes han alternado en la primera posición.

A cuatro semanas de finalizar, Jaramillo tiene 29 victorias al frente, seguido de Kazushi Kimura con 28 y Juan Hernández con 27. Este viernes 6 de octubre, con nueve competencias, empieza la jornada de carreras. Jaramillo tendrá la posibilidad de llevar a seis ejemplares.