¡Final no apto para cardíacos! Class President sentencia el Rebel Stakes (G2) y asegura 50 puntos para el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Oaklawn Park acaparó la atención del mundo hípico este domingo 1ro de marzo con la disputa del Rebel Stakes (G2), a la altura de la 11ma competencia de la jornada dominical lo que representó la prueba central para el camino hacia la edición número 152 del Kentucky Derby (G1), el cual tendrá lugar el sábado 2 de mayo en el legendario óvalo de Churchill Downs.

El Stakes de Grado contó con una bolsa de 1.000.000 de dólares, fue reservada para ejemplares de tres años, mientras que la nómina estuvo conformada por nueve de los 10 competidores previamente inscritos, en distancia de 1.700 metros y ofreció 50-25-15-10-5 puntos de clasificación a los cinco primeros finalistas para la "Carrera de las Rosas".

Desarrollo: Rebel Stakes (G2) Oaklawn Park

Tras el salto inicial, el favorito Litmus Test (número 2) asumió el comando de la vanguardia por la parte interna de la pista. Bajo una presión constante, Class President (número 3) y Blackout Time (número 4) se ubicaron en posiciones de acecho mientras parciales marcaban 24 segundos exactos para los primeros 400 metros y 46"3 para la media milla.

Al giro de la última curva, en 1:11"3 para los 1.200 metros, la carrera se transformó en un emocionante duelo de poder a poder. Silent Tactic y Class President se separaron del lote para protagonizar una lucha cabeza a cabeza que se extendió hasta la misma sentencia. En un final de fotografía, Class President mantuvo la mínima ventaja para asegurar la victoria de esta prestigiosa selectiva.

El triunfador detuvo el crono en 1:43"1 para los 1.700 metros, luego de pasar la milla en 1:36"4. La victoria fue el resultado de una conducción magistral del jinete puertorriqueño John Velásquez, miembro del Salón de la Fama, y la impecable presentación de Todd Pletcher para los colores de WinStar Farm LLC.

Resultados: Rebel Stakes (G2) Oaklawn Park Ruta para el Kentucky Derby

Con este éxito, el hijo del semental Uncle Mo en la yegua Top Quality logra 50 puntos. Esta victoria significó su segundo triunfo en apenas tres presentaciones, mientras que en taquilla del circuito de Arkansas abonó un dividendo de $19,00 a ganador, $9,00 el placé y $5,00 el show.

El resto de los puestos puntuables quedó de la siguiente manera:

Silent Tactic: Segundo lugar (25 puntos).

Litmus Test: Tercer lugar (15 puntos).

Blackout Time: Cuarto lugar (10 puntos).

Soldier N Diplomat: Quinto lugar (5 puntos).

El triunfo del Rebel Stakes (G2) no solo otorgó prestigio, sino que impulsó de forma significativa las ganancias de Class President, cuyo premio de un millón de dólares fortalece para sus conexiones de cara al primer paso de la Triple Corona norteamericana.