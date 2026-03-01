Asociación del Fútbol Argentino sirve como puente para la liberación de un detenido en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Por medio de un breve comunicado en su página web, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien tenía más de 400 días detenido en Venezuela.

La noticia la dio a conocer la pareja de Gallo, la venezolana María Alexandra Gómez, por medio de un mensaje en sus redes sociales. Poco después, y de manera sorpresiva, la AFA publicó una imagen de él en su regreso a la Argentina.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, señalaron a través del comunicado.

Además de agradecer a la presidenta Delcy Rodríguez, la AFA también extendió sus agradecimientos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), consolidando aun más los vínculos que ya habían construido por medio del fútbol.

"Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones", finalizó el texto.

Vale recordar que la detención de Nahuel Gallo se produjo luego de ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia en diciembre de 2024, con la intención de visitar a su pareja y a su hijo. Pocos días después, el entonces presidente Nicolás Maduro lo acusó de planear el asesinato de la actual mandataria Delcy Rodríguez, por entonces su vicepresidenta.