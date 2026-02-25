Meridiano Televisión

Estos programas de Meridiano Televisión tendrán nuevo horario: Entérate cuáles y a partir de cuándo

Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 06:24 pm
Estos programas de Meridiano Televisión tendrán nuevo horario: Entérate cuáles y a partir de cuándo
Por Andrea Matos Viveiros

A partir del próximo lunes 2 de marzo, varios de los programas de Meridiano Televisión modificarán su horario para ofrecerte más y mejor contenido. Aquí te los presentamos para que los agendes y no te pierdas la mejor programación.

Programas con nuevo horario

Extrainning: El programa de beisbol por excelencia pasará a transmitirse en vivo, de lunes a viernes, a las 4:00 p.m. Durante una hora, los aficionados de la pelota disfrutarán de análisis, estadísticas y las mejores jugadas del beisbol mundial. Además, la talentosa periodista Vanessa Alaimo regresa a este espacio para ponerle picante a cada jugada.

Gaceta Hípica: La pasión por el hipismo crece cada día más. Es por esto que Gaceta Hípica pasará a transmitirse de martes a sábado a las 11:00 p.m. Mientras que la reposición vía streaming se mantendrá a las 11:00 a.m. por meridiano.net. Toda la información del turf nacional junto a Juan José Reyes y Jorgenis Martínez.

Estrellas y Deportes: Desde la semana del 2 de marzo, Estrellas y Deportes se une a la lista de programas con cambio de horario. Todos los martes a las 8:30 p.m., Ismelys Velázquez y Victoria Abuhazi te contarán lo más top y relevante del mundo del espectáculo y el deporte. 

Los Viajes de Montenegro: Viaja por el mundo junto a Álvaro Montenegro a través de Meridiano Televisión. Inicia la semana con el mejor recorrido turístico todos los lunes a partir de las 8:30 p.m. 

Ya lo sabes, desde el próximo lunes 2 de marzo, sintoniza los nuevos horarios de estos programas de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Miércoles 25 de Febrero de 2026
