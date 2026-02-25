¿Imposible o inevitable? Las 7 metas más audaces para las superestrellas de MLB en 2026

Suscríbete a nuestros canales

En el béisbol, la línea entre la ambición y la fantasía es cada vez más delgada. Si hace dos años alguien hubiera predicho un 50-50 de Shohei Ohtani, habría sido tildado de soñador. Tras las declaraciones de Jazz Chisholm Jr. aspirando a ese mismo club, la MLB se prepara para una temporada 2026 donde lo "improbable" es el nuevo estándar.

Aquí analizamos los siete objetivos más ambiciosos que podrían definir el año.

1. Shohei Ohtani: El "50-200"

Tras dos temporadas consecutivas superando los 50 cuadrangulares, el reto para Ohtani en 2026 no es solo su poder al bate, sino su regreso triunfal a la loma. La meta audaz: 50 jonrones y 200 ponches como lanzador. Aunque los Dodgers podrían cuidar sus entradas, Ohtani ya ponchó a 219 en 2022. Si la salud lo acompaña, estaríamos ante la temporada más dominante en la historia del deporte profesional.

2. Bobby Witt Jr. y el factor Kauffman

Con las nuevas dimensiones del Kauffman Stadium (las vallas se han acercado), el campo de los Reales ya no es el cementerio de elevados que solía ser. Esto coloca a Bobby Witt Jr. en una posición privilegiada para alcanzar los 40 cuadrangulares. Tras haber rozado el 30-30 en años anteriores, un 40-40 para el campocorto de Kansas City parece una posibilidad real con el nuevo diseño del parque.

3. Tarik Skubal: El club de los 300 ponches

El vigente doble ganador del Cy Young de la Liga Americana entra en su año de agente libre con una misión: dominar como nadie lo ha hecho desde 2019. Skubal, que viene de temporadas de 241 y 228 ponches en menos de 200 innings, tiene el material para buscar los 300 abanicados. Si Detroit le permite estirar su brazo por encima de las 200 entradas, la historia está a su alcance.

4. Paul Skenes: La barrera del 10.0 WAR

Es raro ver a un lanzador alcanzar un WAR (Victorias Sobre el Reemplazo) de doble dígito en la era moderna, pero Paul Skenes no es un lanzador común. Con una efectividad de 1.96 en sus primeras dos campañas, el as de los Piratas podría unirse a leyendas como Pedro Martínez o Randy Johnson si logra mantener su dominio durante una temporada completa de más de 200 innings.

5. Konnor Griffin: Un debut de 20-50

El prospecto número 1 de la MLB, Konnor Griffin, llega con herramientas que parecen sacadas de un videojuego. La proyección para el novato de los Piratas es un 20-50 (20 jonrones y 50 robos). Solo 15 jugadores han logrado esto en la historia, y hacerlo como novato lo catapultaría inmediatamente al estrellato mundial.

6. Mason Miller: El 50% de efectividad en ponches

Desde que se mudó al bullpen de los Padres, Mason Miller ha sido una pesadilla. El objetivo es aterrador: ponchar a la mitad de los bateadores que enfrente. Tras registrar un 54.2% de K% tras su cambio a San Diego la temporada pasada, Miller busca unirse al exclusivo club de Edwin Díaz, Aroldis Chapman y Craig Kimbrel como los únicos en retirar por la vía del ponche a más del 50% de sus oponentes (mínimo 50 IP).

7. El rugido de los menores de 25: Los 50 jonrones

Solo seis jugadores en la historia han conectado 50 jonrones antes de cumplir los 25 años (nombres como Mickey Mantle y Willie Mays). En 2026, tres jóvenes talentos tienen la mira puesta en esta cifra: