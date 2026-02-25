Hipismo

Gulfstream Park inicia la semana 14 del Championship Meet con diez competencias

Este jueves dará inicio a la última semana de carreras de febrero y que tiene la programación selectiva del sábado con nueve Stakes

Por

Saúl García
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 01:08 pm

Gulfstream Park
El hipódromo de Gulfstream Park vera esta semana dar inicio a la semana 14 del Championship Meet que se realizará en el óvalo de Hallandale Beach, al norte de Florida con una programación de diez competencias a partir de las 12:20 del mediodía.

Estados Unidos: Jornada de carreras del jueves en Gulfstream Park

La programación de carreras del jueves en Gulfstream Park comenzará con un Maiden Claiming de $26.500 en recorrido de una milla y 70 yardas (1660 metros, arena), y está reservada para yeguas de cuatro años y más donde competirán nueve hembras y parte como favoritas, It’s Just a Game con Jorge Ruiz en el lomo, Hope Diamond del entrenador venezolano José Francisco D’Angelo y List, con la monta de Renzo Rojas.

La prueba más importante de la tarde de competencias será en la octava competencia donde se realizará un Maiden Special Weight de $84.000 en distancia de 1.600 metros (grama), reservada para potras de tres años, y tiene una nómina de diez potras a competir.

Entre las principales favoritas de la carrera de más valor del jueves en Gulfstream Park, se encuentran, el número nueve, East Jabip (IRE), con Irad Ortiz Jr. en la silla, Mia Familia, bajo las riendas de Edgar Zayas y presentada por José Francisco D’Angelo y Paradise Street y la conducción de Joel Rosario.

