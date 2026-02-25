Parx Racing anuncia triple jornada con cambios en su calendario habitual

Suscríbete a nuestros canales
El hipódromo de Parx Racing, en Pensilvania, iniciará el mes de marzo con sus tradicionales tres días de competencias. Sin embargo, en esta oportunidad el calendario presenta un cambio importante: las jornadas no serán consecutivas.
Las fechas pautadas para las carreras son el lunes 2, miércoles 4 y jueves 5 de marzo. Cabe destacar que esta semana el circuito de Bensalem no tuvo actividad debido a que una fuerte tormenta invernal afectó la costa este, impidiendo tanto los entrenamientos como las competencias oficiales.
Detalles de la programación en marzo
- Lunes 2 de marzo: La acción inicia a las 12:40 p.m. (Hora del Este) con una prueba de reclamo de $7,500 en distancia de 1,200 metros (6 furlongs), que contará con 13 participantes. La tarde constará de diez carreras, siendo la novena la más atractiva en premios: un Allowance Optional Claiming de $50,000 donde el potro de tres años, Ponder and Dream, parte como favorito con proporción de 2-1.
- Miércoles 4 de marzo: Con el mismo horario de partida, se celebrará una cartelera de once competencias. El evento central será la octava carrera, un Maiden Special Weight de $50,000 en 6 furlongs sobre arena. En esta prueba, la yegua Presenceisapresent figura como la principal candidata con un momio de 3-1.
- Jueves 5 de marzo: La variación de esta semana incluye actividad el día jueves con 11 competencias. La jornada, que también arranca a las 12:40 p.m., tendrá como puntos destacados la octava y la décima carrera, ambas con la bolsa más alta del día: $50,000.
