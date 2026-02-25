Parx Racing anuncia triple jornada con cambios en su calendario habitual

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Parx Racing, en Pensilvania, iniciará el mes de marzo con sus tradicionales tres días de competencias. Sin embargo, en esta oportunidad el calendario presenta un cambio importante: las jornadas no serán consecutivas.

Las fechas pautadas para las carreras son el lunes 2, miércoles 4 y jueves 5 de marzo. Cabe destacar que esta semana el circuito de Bensalem no tuvo actividad debido a que una fuerte tormenta invernal afectó la costa este, impidiendo tanto los entrenamientos como las competencias oficiales.

Detalles de la programación en marzo