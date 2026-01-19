Entrenador venezolano es elegido el trainer de la semana en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

Durante el fin de semana en Estados Unidos, la cuenta que se encarga de dar a conocer toda la información del hipódromo de Parx Racing, dio a conocer que el entrenador venezolano Julio Rodríguez había sido nombrado el entrenador de la semana entre el 13 y el 15 de enero.

Parx Racing: Entrenador venezolano gana premio

El joven entrenador venezolano Julio Rodríguez fue elegido como el trainer de la semana en el hipódromo de Parx Racing, entre la semana del 13 al 15 de enero, gracias a una victoria en tres presentaciones que tuvo con sus ejemplares.

Rodríguez comenzó dicha jornada con una victoria en la prueba del pasado lunes 13 en un claiming, con el ejemplar War Commander bajo la conducción del criollo Wilfred Vásquez, con un tiempo oficial de 1.46.96 para los 1.660 metros, con un dividendo de $12.00 a ganador, $4.00 el place y $2.80 el show.

Luego, en la jornada de carreras del 15 de enero, Rodríguez, tendría un segundo puesto con el purasangre Good is Life en la quinta carrera de ese día, y un séptimo en la novena prueba, con el ejemplar Inmortal, ambos bajo la monta de Franklin González Jr.

Rodríguez participará esta semana con un ejemplar en el programa del 22 de enero, en la quinta carrera, en un claiming de $23.000 en arena, con Good is Life, nuevamente con González Jr. en el lomo del ejemplar.