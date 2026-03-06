Venezuela buscará en el Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa el impulso para los Panamericanos

Suscríbete a nuestros canales

La preselección nacional femenina y masculina de voleibol de playa de Venezuela continúa firme en su preparación rumbo a los grandes retos del ciclo olímpico, participando en la segunda parada del Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa (CSVP), que se celebrará del 6 al 8 de marzo en Rancagua, Chile.

Con este compromiso internacional, nuestros atletas siguen sumando experiencia y puntos fundamentales dentro de la Ruta Olímpica hacia Los Ángeles 2028, en cumplimiento de la planificación técnica impulsada por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

Representación nacional

División Femenina

⦁ Darlin Rodríguez y Aidana Mejías

⦁ Valeria Moreno y Paulina Caraballo

Entrenador: Carlos Rivero

División Masculina

⦁ Esyenser Delgado y Oscar Kirchner

⦁ Sebastián Pereira y José Hernández

Entrenador: Eugenio “Meño” Ortiz

Objetivos en el CSVP

La participación en esta etapa del circuito permitirá al combinado nacional avanzar en el cumplimiento de importantes metas deportivas, como acumular puntos clasificatorios para los Juegos Panamericanos Lima 2027, escalar posiciones en el Ranking FIVB, mejorar la ubicación en la siembra de los Juegos Sudamericanos 2026.

Camino al sueño olímpico

Gracias al respaldo constante del Ministerio del Poder Popular para el Deporte y su ministro Franklin Cardillo Romero (@cardilloromero), Venezuela consolida su presencia en el circuito regional. La Federación Venezolana de Voleibol junto al equipo técnico, mantiene el enfoque en fortalecer el rendimiento competitivo con miras a representar con orgullo el tricolor nacional en cada evento del calendario internacional.

Con la arena en los pies y la mira puesta en Los Ángeles 2028, nuestros guerreros y guerreras del voleibol de playa ya están listos para hacer historia en Rancagua.

