Venezuela suma otro oro en los Juegos Bolivarianos con el voleibol femenino

El voleibol femenino le dio otra alegría a Venezuela en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025, ya que durante este domingo conquistaron la medalla de oro en la disciplina. Esto sucedió luego de imponerse 3 sets por 1 a Perú, en lo que terminó siendo un emocionante compromiso disputado en el Coliseo Eduardo Dibós de la capital peruana.

El sexteto venezolano dominó los primeros dos sets con marcadores de 25-19 y 25-18, pero el combinado local se quedó con el tercero por pizarra de 25-19. Si bien las peruanas trataron de igualar el compromiso, al final las dirigidas por el entrenador argentino Adrián Fiorenza sacaron su mejor versión para dominar 29 por 19 el cuarto set.

El voleibol femenino venezolano es de oro

"A pesar de la cantidad de años que estuvo el voleibol de Venezuela fuera de competición, sigue siendo fuerte, se practica mucho y evidentemente hay muchas niñas con talento. Esto se planificó de forma intensa, con muchos meses de preparación y rindió frutos, a pesar de la falta de experiencia a nivel internacional", confesó el estratega Fiorenza en una nota de prensa.

Por su parte, la jugadora Isabela Sibada destacó la intensa preparación del grupo como la clave del éxito: "Le doy gracias a Dios por este triunfo porque llevamos mucho tiempo trabajando, ya que fueron ocho meses de preparación y de verdad que fueron intensos. Sabíamos que no sería fácil, pero nos llevamos esta medalla para Venezuela, y a pesar de que Perú fue un rival difícil supimos salir adelante".

Gracias a este triunfo, ahora Venezuela cuenta con un total de 311 medallas para ubicarse en el segundo lugar de la clasificación. Estas se reparten en 104 de oro, 92 de plata y 115 de bronce. Cabe mencionar que Colombia es el líder con 341 preseas (142 de oro, 122 de plata y 77 de bronce), mientras que Perú cierra el podio con 262 (78 de oro, 80 de plata y 104 de bronce).