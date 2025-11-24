Tabla de medallas: Venezuela batalla la cima de los Juegos Bolivarianos

Suscríbete a nuestros canales
Los XX Juegos Deportivos Bolivarianos se celebrarán en Perú desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2025. El evento tendrá como sede principal a la capital, Lima, junto con su provincia, y utilizará a la ciudad de Ayacucho como sede secundaria para complementar las 56 competencias de este año.
La edición de Lima - Ayacucho 2025 destaca por su magnitud, ya que para este evento competirán 17 naciones, lo que la convierte en una de las convocatorias más grandes y representativas de la historia de la competición.
Así marcha la tabla de posiciones
|Pos.
|Delegación
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1
|Colombia
|27
|27
|13
|67
|2
|Venezuela
|25
|20
|16
|61
|3
|Ecuador
|7
|12
|10
|29
|4
|Chile
|7
|9
|6
|22
|5
|Perú
|7
|8
|22
|37
|6
|Guatemala
|7
|3
|5
|15
|7
|República Dominicana
|1
|2
|3
|6
|7
|El Salvador
|1
|2
|3
|6
|9
|Uruguay
|1
|0
|0
|1
|10
|Panamá
|0
|0
|4
|4
|10
|Paraguay
|0
|0
|4
|4
|Total
|83
|83
|86
|252
* Tabla de posiciones actualizada las 11:00 pm hora de Venezuela