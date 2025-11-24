Lima - Ayacucho 2025

Tabla de medallas: Venezuela batalla la cima de los Juegos Bolivarianos
Por

Meridiano

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 05:31 pm
Los XX Juegos Deportivos Bolivarianos se celebrarán en Perú desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2025. El evento tendrá como sede principal a la capital, Lima, junto con su provincia, y utilizará a la ciudad de Ayacucho como sede secundaria para complementar las 56 competencias de este año. 

La edición de Lima - Ayacucho 2025 destaca por su magnitud, ya que para este evento competirán 17 naciones, lo que la convierte en una de las convocatorias más grandes y representativas de la historia de la competición.

 

Así marcha la tabla de posiciones 

Pos. Delegación Oro Plata  Bronce Total
1  Colombia 27 27 13 67
2  Venezuela 25 20 16 61
3  Ecuador 7 12 10 29
4  Chile 7 9 6 22
5  Perú 7 8 22 37
6  Guatemala 7 3 5 15
7  República Dominicana 1 2 3 6
7  El Salvador 1 2 3 6
9  Uruguay 1 0 0 1
10  Panamá 0 0 4 4
10  Paraguay 0 0 4 4
Total   83 83 86 252


* Tabla de posiciones actualizada  las 11:00 pm hora de Venezuela

Martes 25 de Noviembre de 2025
