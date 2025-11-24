Tabla de medallas: Venezuela batalla la cima de los Juegos Bolivarianos

Suscríbete a nuestros canales

Los XX Juegos Deportivos Bolivarianos se celebrarán en Perú desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2025. El evento tendrá como sede principal a la capital, Lima, junto con su provincia, y utilizará a la ciudad de Ayacucho como sede secundaria para complementar las 56 competencias de este año.

La edición de Lima - Ayacucho 2025 destaca por su magnitud, ya que para este evento competirán 17 naciones, lo que la convierte en una de las convocatorias más grandes y representativas de la historia de la competición.

Así marcha la tabla de posiciones

Pos. Delegación Oro Plata Bronce Total 1 Colombia 27 27 13 67 2 Venezuela 25 20 16 61 3 Ecuador 7 12 10 29 4 Chile 7 9 6 22 5 Perú 7 8 22 37 6 Guatemala 7 3 5 15 7 República Dominicana 1 2 3 6 7 El Salvador 1 2 3 6 9 Uruguay 1 0 0 1 10 Panamá 0 0 4 4 10 Paraguay 0 0 4 4 Total 83 83 86 252



* Tabla de posiciones actualizada las 11:00 pm hora de Venezuela