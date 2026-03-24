Hipismo

Bentornato reta a grandes velocistas del mundo en la Dubai Golden Shaheen (G1)

El entrenado por el venezolano José Francisco D'Angelo busca su primera victoria de resonancia internacional   fuera de Estados Unidos.

Por

Saúl García
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 04:04 pm
Bentornato reta a grandes velocistas del mundo en la Dubai Golden Shaheen (G1)
@RacingDubai
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La Dubai Golden Shaheen (G1), que se disputa este sábado 28 de marzo en el Hipódromo de Meydan, cuenta con un premio de $2 millones de dólares y forma parte del programa "Win and You're In", otorgando un cupo directo a la Breeders' Cup Sprint del próximo mes de octubre en Keeneland

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Favorito de Hierro: Bentornato

El ejemplar de 5 años (no 5, sino ahora un corredor maduro en su campaña de 2026) llega como el principal favorito tras un 2025 histórico donde se coronó en la Breeders' Cup Sprint (G1) en Del Mar bajo la monta de Irad Ortiz Jr.. El consentido del Leon King Stable presenta un récord de 7 victorias en 11 salidas y una producción que supera los $2.3 millones de dólares. En esta oportunidad será montado por el borcua José Luis Ortiz.

Rivales y Nómina Oficial

La competencia será un desafío de primer nivel con corredores de diversas latitudes:

  • Nakatomi: El veterano de 7 años, será conducido por el francés Florent Geroux.
  • Mufasa: El purasangre chileno que contará con los servicios del astro inglés Ryan Moore.
  • Tuz: El ganador de esta prueba en 2024, que será guiado por Tadhg O’Shea.
  • American Stage: Un conocido del circuito estadounidense que llevará al japonés Ryusei Sakai en los estribos. 

Lista Completa de Participantes (1,200m - Arena):

Caballo

Jinete

Entrenador

1

Bentornato

Irad Ortiz Jr.

José F. D'Angelo

2

Tuz

Tadhg O’Shea

Bhupat Seemar

3

Drew’s Gold

William Buick

Bhupat Seemar

4

El Nasseeb

Silvestre De Sousa

Musabbeh Al Mheiri

5

Lovesick Blues

Mickael Barzalona

Librado Barocio

6

Midland Money

Ray Dawson

Michael Costa

7

Dark Saffron

Connor Beasley

Ahmad Bin Harmash

8

Nakatomi

Florent Geroux

Wesley Ward

9

American Stage

Ryusei Sakai

Yoshito Yahagi

10

Mufasa

Ryan Moore

Bhupat Seemar

11

Colour Up

Patrick Dobbs

Doug Watson

12

Cats By Five

Daniel Tudhope

Doug Watson

13

Khanjar

Richard Mullen

Musabbeh Al Mheiri

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