Bentornato reta a grandes velocistas del mundo en la Dubai Golden Shaheen (G1)

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La Dubai Golden Shaheen (G1), que se disputa este sábado 28 de marzo en el Hipódromo de Meydan, cuenta con un premio de $2 millones de dólares y forma parte del programa "Win and You're In", otorgando un cupo directo a la Breeders' Cup Sprint del próximo mes de octubre en Keeneland.

Favorito de Hierro: Bentornato

El ejemplar de 5 años (no 5, sino ahora un corredor maduro en su campaña de 2026) llega como el principal favorito tras un 2025 histórico donde se coronó en la Breeders' Cup Sprint (G1) en Del Mar bajo la monta de Irad Ortiz Jr.. El consentido del Leon King Stable presenta un récord de 7 victorias en 11 salidas y una producción que supera los $2.3 millones de dólares. En esta oportunidad será montado por el borcua José Luis Ortiz.

Rivales y Nómina Oficial

La competencia será un desafío de primer nivel con corredores de diversas latitudes:

Nakatomi: El veterano de 7 años, será conducido por el francés Florent Geroux .

El veterano de 7 años, será conducido por el francés . Mufasa: El purasangre chileno que contará con los servicios del astro inglés Ryan Moore .

El purasangre chileno que contará con los servicios del astro inglés . Tuz: El ganador de esta prueba en 2024, que será guiado por Tadhg O’Shea .

El ganador de esta prueba en 2024, que será guiado por . American Stage: Un conocido del circuito estadounidense que llevará al japonés Ryusei Sakai en los estribos.

Lista Completa de Participantes (1,200m - Arena):