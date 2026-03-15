Bentornato ya está en Meydan: El campeón de D’Angelo busca la gloria en la World Cup

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El ejemplar Bentornato arribó con éxito a tierras árabes para su compromiso en la Dubai Golden Shaheen (G1). El pupilo del entrenador José Francisco D’Angelo ya se encuentra en las instalaciones de Meydan, donde buscará un nuevo triunfo en la emblemática cartelera de la Dubai World Cup el próximo sábado 28 de marzo.

Tensión diplomática en el Medio Oriente

A pesar del aterrizaje del hijo de Valiant Minister, el panorama general para las delegaciones extranjeras es complejo. Una reciente alerta del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos genera preocupación entre los profesionales hípicos que planean su traslado a la región.

El conflicto bélico, que lleva varias semanas, pone en riesgo el transporte de varios purasangres. Aunque la jornada de carreras sigue en pie, la logística integral del evento enfrenta obstáculos sin precedentes. En un twitter publicado por @JLDangeloDuran en horas de la mañana de este domingo se puede apreciar que el pupilo entrenado por "Kikito" ya esta en dicho país.

Preparación y equipo de gala

Pese a las dificultades externas, la actividad en el hipódromo de Meydan no se detiene. Estrellas de la talla del campeón japonés Forever Young mantienen sus rutinas de entrenamiento bajo una aparente normalidad.

En el bando de Bentornato, los reportes indican que la conducción del ejemplar estará a cargo del jinete José Luis Ortiz. El corredor llega con un palmarés envidiable:

Récord: 7 victorias en 11 salidas.

Producción: Más de 2 millones de dólares en premios.

Hazaña reciente: Ganador de la Breeders’ Cup Sprint (G1) en el óvalo de Del Mar.

El equipo de D’Angelo confía en que la calidad del ejemplar supere los retos logísticos de una de las semanas más atípicas en la historia de la hípica emiratí.