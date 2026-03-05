Nivel 3 de alerta en Emiratos Árabes pone en jaque la Dubai World Cup

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva alerta preocupa a las delegaciones extranjeras que tienen programado su traslado al Medio Oriente para la Dubai World Cup (G1). La emblemática carrera de los Emiratos Árabes Unidos sigue pautada para el próximo sábado 28 de marzo en el hipódromo de Meydan; sin embargo, su realización integral parece cada vez más difícil.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos ha anunciado una medida que complica los planes de los profesionales hípicos. El traslado de varios ejemplares sigue en el aire debido al conflicto que este sábado cumplirá una semana de haber iniciado.

Alerta de riesgo nacional: Nivel 3

Este jueves 5 de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió una alerta de Nivel 3, que bajo la consigna “No viajar”, advierte sobre la gravedad de la situación. Esta información fue confirmada por el medio japonés Netkeiba, señalando que la medida ya figura en el portal de Seguridad Internacional del ministerio.

El Nivel 3 es el escalafón previo al Nivel 4 (máxima alerta), donde se procedería a la "Evacuación". Bajo el protocolo actual, se recomienda a los ciudadanos —especialmente extranjeros— extremar precauciones, debido a que el escenario contempla el cierre de aeropuertos y la cancelación masiva de vuelos.

De acuerdo con las cifras oficiales, se han detectado 941 drones, de los cuales 876 fueron interceptados. No obstante, 65 impactos se han registrado en territorio nacional, afectando puntos emblemáticos de Dubái como el Burj Khalifa y el complejo Palm Jumeirah.

Actividad en Meydan

A pesar del entorno crítico, la actividad en el hipódromo de Meydan continúa, por ahora, con normalidad. Ejemplares locales y estrellas internacionales como el campeón Forever Young (Jpn) mantienen sus planes de entrenamiento. Las carreras de este viernes siguen en pie, con una cartelera de ocho competencias que inicia a las 5:30 p.m. (hora local), donded destaca el Ras Al Hor Stakes (G3) como el evento central en 7 furlongs (1,400 metros) sobre grama.