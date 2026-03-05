Venezuela se dirige al Clásico Mundial con derrota ante Nacionales de Washington

Suscríbete a nuestros canales

Si bien los juegos de preparación no hay que tomarlos tan apecho, lo cierto del caso es que la Selección de Venezuela cayó en sus dos presentaciones de exhibición. En la noche de este miércoles les tocó un duro rival como los Nacionales de Washington, quienes triunfaron con marcador de 5 a 1.

Otro venezolano que castiga a Venezuela

El compromiso en el CACTI Park no inició del todo bien para el combinado venezolano, ya que Eduardo Rodríguez fue castigado con par de anotaciones. Estas llegaron tras otorgar par de bases por bolas y luego de permitir un doble y un elevado de sacrificio.

En cuanto a la ofensiva, Venezuela no vio luz a lo largo de cuatro innings, e incluso rompió el cero en la alta del quinto con algo de fortuna. Allí, Ronald Acuña Jr. se embasó tras un boleto, y luego de varias situaciones de juego pudo deslizarse hasta el home tras aprovechar un pasbol del receptor.

Si bien Antonio Senzatela concretó un relevo enorme de tres entradas en blanco, al momento de ser reemplazado por Christian Suárez en el sexto cayeron las demás carreras de Washington. El protagonista de la noche fue el venezolano Keibert Ruiz, quien la desapareció por todo el jardín izquierdo con dos compañeros en circulación.

Cabe mencionar que, a partir del séptimo capítulo, el manager Omar López reemplazó a prácticamente todos sus muchachos por peloteros pertenecientes a los Nacionales. Asimismo, otro detalle a resaltar es que de los cinco imparables de Venezuela, tres fueron de criollos: Luis Arráez (dos) y Willson Contreras.

La próxima cita de la Selección de Venezuela será este viernes, 6 de marzo, en lo que será el debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 contra Países Bajos en el LoanDepot Park de Miami.