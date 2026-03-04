Clásico Mundial: Venezuela envía un mensaje contundente: "Podemos llegar a la final y ganarla"

Suscríbete a nuestros canales

Si hablamos de potencias en el mundo del beisbol, no hay dudas que Venezuela aparece entre las cinco principales. Eso, obviamente, no se lo quita nadie, pero desde la creación del Clásico Mundial de Beisbol todavía no ha podido demostrar de lo que es capaz, pues siguen sin disputar una final.

A pesar de eso, las cosas podrían tomar un rumbo más positivo para la edición de este 2026. Y es que si hay algo que le sobra a cada uno de los peloteros venezolanos es motivación y orgullo por representar al país.

Venezuela busca hacer historia

El próximo viernes 6 de marzo es la primera de las finales que tendrá la Selección de Venezuela en el torneo, porque cada juego será como una final para ellos, ya que una derrota se traducirá en un paso atrás hacia el objetivo principal.

Durante el pasado martes, el combinado nacional tuvo su primer encuentro de preparación con miras al Clásico Mundial, y tanto el manager Omar López como su staff técnico y peloteros no pudieron contener la emoción y el orgullo de ver la bandera venezolana ondear sobre el CACTI Park de West Palm Beach.

"Ha sido una gran motivación para nosotros. Les encanta vestir el uniforme venezolano y se enorgullecen de nuestro país. Creen el uno en el otro, que podemos llegar a la final y ganarlo todo, y eso es lo más importante: creerlo. Si realmente lo creen, no tendrán ningún problema", confesó el estratega venezolano a MLB.com.

Luego prosiguió: "Haremos todo lo posible para ganarlo todo y hacer que nuestra Venezuela tenga una fiesta, una celebración. El mensaje es muy simple: Estamos preparados, estamos listos, tenemos el talento y creo en estos muchachos. Haremos todo lo posible para darle el título a Venezuela".

Para esta edición del 2026, Venezuela cuenta con varias ausencias notables, como José Altuve y Pablo López, lo que podría suponer un golpe letal a sus aspiraciones al título. Sin embargo, los 30 peloteros convocados para el torneo no solo tienen en común el talento, sino además la determinación para salir adelante.

"Lo más importante para cualquier equipo, especialmente para un equipo venezolano en el Clásico Mundial de Béisbol, es la determinación. Tenemos talento, tenemos nombres, pero aún hay que organizar ese talento, aún hay que organizarlo todo. Aún hay que controlar las emociones en ese ambiente de esos juegos para poder ejecutar", continuó Omar López.

La selección venezolana se caracteriza por un roster completo y profundo línea por línea, pero la verdadera clave del éxito radica en la mentalidad ganadora de cada uno de los protagonistas. Y es que si todo eso se alinea, sin dudas que Venezuela hará historia, porque ya es hora de hacerlo.

"Lo que valoro más es la mentalidad que el talento. El talento es bueno, pero si la mente no está preparada y no estás listo, y te esfuerzas demasiado, no vas a poder ejecutar. Valoro eso en este equipo. El talento está ahí, pero la mentalidad también debe estar presente", finalizó el manager venezolano.