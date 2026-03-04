Fútbol Internacional

Neymar entra en los planes de Carlo Ancelotti con Brasil

Neymar no juega con Brasil desde octubre de 2023 y se encuentra trabajando para convencer a su DT del llamado

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 04:46 pm
Neymar entra en los planes de Carlo Ancelotti con Brasil
Foto: Cortesía
El Mundial 2026 está cada vez más cerca y las selecciones están siguiendo cada detalle de cara al gran evento deportivo de este año. Esta ecuación no excluye a Brasil y su planificación, una que podría contar con nada más y nada menos que Neymar.

El astro del Santos incrementó sus opciones de ser parte del plantel liderado por Carlo Ancelotti, que encontró una pésima noticia en la jornada de este martes 3 de marzo con la confirmación de la grave lesión en Rodrygo, uno de los delanteros del combinado.

El extremo del Real Madrid fue diagnosticado con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y rotura del menisco externo de la pierna derecha, que lo alejará de las canchas entre un periodo de seis a nueve meses. 

El panorama anterior cayó como balde de agua fría para la 'canarinha', que necesita alternativas en esa demarcación y en la que ahora mismo tiene mejores opciones el ex Barcelona, PSG y Al Hilal.

Neymar sigue trabajando por ese propósito

Desde su regreso a Brasil, 'Ney' no había podido demostrar un nivel tan superlativo que hiciera pensar a 'Carletto' su inclusión en la lista. De hecho, en cada declaración el entrenador italiano se cuidó de prometer su convocatoria si su nivel, sobre todo físico, no mejoraba. 

En los duelos más recientes, en el apartado estadístico, el extremo ha subido sus actuaciones. De hecho, en su encuentro más reciente marcó un doblete ante Vasco Da Gama, en la victoria de los suyos 2-1.

Con todo ese contexto previo, las cosas han cambiado aparentemente con Neymar, que estaría siendo considera para la próxima fecha FIFA de Brasil, según información de UOL Esporte. 

 

