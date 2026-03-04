¡Exclusiva! Riccardo D’Angelo revela una lógica y una opción para ganar el 5y6 de la R11

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 08 de marzo en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el hipódromo La Rinconada realizará la undécima reunión con 10 pruebas entre ellas: La sexta edición de los clásicos Ana María Freudman (GIII) y Mauricio Azar (GIII) ambos para potras y potros de tres años y en las distancias de 1.300 metros.

Riccardo D'Angelo: Entrevista Meridiano Web La Rinconada R11

La mañana de este miércoles 04 de marzo, el reconocido entrenador de gran trayectoria en el deporte hípico venezolano Riccardo D’Angelo, estuvo presente en la jornada de ajustes y aprovechó su tiempo de descanso para muy amablemente ser entrevistado para el equipo de Meridiano Web, acerca de sus ocho ejemplares presentados para la jornada dominical.

Un gran saludo para usted entrenador. Ocho importantes ejemplares presentados para la R11. Lo iniciarás con la potra Gran Amelia en la primera del programa con la monta de Johan Aranguren ¿Cómo observó su preparación?

-Muy agradecido con la gran familia de Meridiano Web. Si, efectivamente voy con mis compromisos, a la altura de la primera competencia presento a Gran Amelia, una yegua que se ha visto bastante bien y ha mejorado mucho mejor con el implemento Gríngola por lo que esperamos una franca mejoría. Por sus trabajos previos, esta yegua podrá mejorar en su actuación.

Para la segunda prueba presentas al tresañero Louis The Prince que hará su debut en el óvalo de Coche.

-Un caballo que se lo ha hecho muy bien en los trabajos privados. Esperamos un buen debut pues, es una carrera bastante pareja y lo importante es que el potro llegue bien.

Seguidamente en la tercera competencia que será el sexto clásico Ana María Freudman (GIII) ensillarás a la potra Solana que reaparece luego de 112 días sin correr y regresa a su cuadra.

-Esta yegua va a una competencia un poco complicada. Ganó muy bien en su estreno y esperamos una buena actuación.

Inmediatamente para el clásico Mauricio Azar (GIII) tendrá el compromiso de presentar al tresañero Black Stone que regresa luego de 49 días sin correr, con la monta de Francisco Quevedo.

-El caballo corrió muy vienen su última prueba. Estrena el implemento Gríngola, se ha visto muy bien y tiene ejercicios previos. Considero que por su clase este ejemplar estará decidiendo.

Jornada del 5y6: La Rinconada R11

Nos vamos directo para el 5y6 dominical y en la segunda válida llevas al ejemplar Vermelho con el aprendiz Félix Márquez en el sillín.

-Un caballo que no debemos tomar en cuenta su última actuación, pues tuvo muchos contratiempos. Este ejemplar se verá beneficiado con el descargo cuatro kilos del aprendiz Márquez (Félix), que ya lo conoce y lo ganó en una oportunidad. Pienso que para este lote el caballo viene con mucha opción para ganar.

La cuarta válida será para la castaña Melania que nuevamente lleva el descargo de cuatro kilos del aprendiz Félix Márquez

-Una yegua que perdió una carrera increíble luego de dominar en los metros finales y entre tres yeguas, la nuestra arribó tercera a escasos cuerpos de la ganadora.

Para cerrar entrenador lo hará en la quinta válida para el juego de las mayorías con dos yeguas importadas: Milagro del Valle (USA) que reaparece luego de 112 días sin correr y Miss Paola (USA). Entre ambas buscarán repetir con victorias.

-Milagros del Valle reaparece y se mantiene bien, mientras que Miss Paola viene de ganar de forma contundente en su reaparecida. Se mantiene en buenas condiciones y será la yegua lógica para está valida.