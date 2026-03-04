¿El nuevo fenómeno? Un potro iguala la marca histórica de Brant en la Ocala Sale

Suscríbete a nuestros canales

Desde la mañana de este miércoles, en el Centro de Entrenamiento de Ocala en Florida, iniciaron los briseos de exhibición para los ejemplares que entrarán a la venta a partir del martes 10 de marzo en la edición 2026 de la Ocala Sale.

El "cohete" de 2026: El hijo de Army Mule emula la gloria de Brant

Durante la jornada de este miércoles, un potro nacido el 18 de marzo de 2024 y consignado por César Loye Training & Sale, registró el mejor tiempo en lo que va del primer día de briseos. Este ejemplar destaca como el principal atractivo para las subastas de marzo en Ocala.

El futuro purasangre es un hijo del semental Army Mule en la yegua madre Marching Fire (por Midnight Lute), nacido en el estado de Arkansas. Con su impresionante desempeño en la pista, el potro se perfila como uno de los productos más costosos de la temporada. El dosañero detuvo el cronómetro en 9.3 segundos para el recorrido de un furlón (200 metros), convirtiéndose en el primero en alcanzar esa marca en un trabajo oficial este año.

Proyección millonaria y pedigrí de velocista en la Ocala Sale

La hazaña evoca lo sucedido en la edición de 2025. En aquel entonces, un potro también marcó 9.3 en el furlón y posteriormente se transformó en el ejemplar más caro del año: su nombre es Brant. Actualmente, Brant es una estrella consolidada tras ganar el Del Mar Futurity (G1) y finalizar tercero en la Breeders’ Cup Juvenile (G1).

El costo de Brant, luego de registrar ese mismo tiempo, alcanzó los 3 millones de dólares. Solo resta esperar al inicio de la subasta la próxima semana y al martillazo final para descubrir si este hijo de Army Mule sigue el mismo destino millonario o incluso supera la cifra de su predecesor en la Ocala Sale.