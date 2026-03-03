Karina Salaya “La Pupy” sufre aparatoso accidente y confiesa un duro momento

La actriz venezolana Karina Salaya sufrió un aparatoso accidente que le ocasionó un grave hematoma en su rostro, además, confesó estar atravesando una batalla interna desde hace mucho tiempo.
El incidente se produjo mientras paseaba a su perrita, sin embargo, no compartió detalles de cómo ocurrió. Además, mostró su cara con un grave golpe en su ojo lloroso debido al dolor.
Batalla interna de Karina Salaya
Conocida como “La Pupy”, la actriz abrió su corazón para confesar estar en medio de una profunda depresión y ansiedad. Su mayor terapia para sobrellevar su situación es sonreír ante las adversidades: “Si no me río, me hundo”, indicó.
“He estado deprimida. He estado con ansiedad. He estado fuerte por fuera y rota por dentro. Y encima ahora parezco boxeadora después de 12 asaltos”, resaltó.
Una forma de drenar todo dolor por dentro llora, ora y ríe en ocasiones para no darse por vencida ante la vida.
“No estoy fingiendo fuerza. Estoy sobreviviendo a mi manera. Y si me ves haciendo un sketch con un ojo morado… no es locura. Es resistencia… La PUPY no se rinde”, agregó.
¿Qué pasó con Karina Salaya?
Karina Salaya está residenciada en las Islas Canarias, en España, donde una serie de acontecimientos han golpeado su vida. Hace un tiempo denunció acoso laboral en un trabajo de agricultura.
La artista relató que fue víctima de un ambiente hostil y abuso sistemático por parte de su exjefa, situación que la ha dejado emocionalmente devastada. “Estoy rota, doliendo el alma”, expresó en su publicación.
Por su parte, un usuario en su más reciente publicación del accidente casero preguntó de manera genuina ¿qué pasó con Karina Salaya?, sin medias tintas, la actriz venezolana respondió con sinceridad.
“Migración, violencia psicológica y de género y abuso y acoso laboral todo al mismo tiempo”, dijo sin agregar nada más.