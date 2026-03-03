COPA DEL REY

Copa del Rey: ¿Cuándo se disputará la final?

El Atlético de Madrid se convirtió en el primer clasificado a la instancia decisiva 

Por

Neyken Vegas
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 06:18 pm
Copa del Rey: ¿Cuándo se disputará la final?
FOTO: CORTESÍA
A pesar de vivir un encuentro de vuelta de mucho sufrimiento, el colchón que consiguieron en la ida le bastó al Atlético de Madrid, para sellar su pase a la instancia decisiva de la Copa del Rey y por ende, es importante saber cuándo se disputará la final de la copa regional.

Los dirigidos por por Diego Simeone cayeron este martes 3-0 en el Campo Nou, sin embargo, en el global se quedaron con la mejor parte motivado a un resultado de 4-3 a favor y ahora buscarán su undécimo título en este torneo.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa del Rey?

De acuerdo al calendario oficial de la competición, el partido decisivo se llevará a cabo el próximo 18 de abril (sábado) en el estadio de La Cartuja en la ciudad de Sevilla.

Una final que podrás disfrutar completamente en vivo por las pantallas de Meridiano Televisión.

¿Cuál será el rival del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey?

El rival del Atlético se conocerá mañana, cuando choquen el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad en la vuelta. El choque de ida favoreció al equipo donde militan los venezolanos Jon Aramburu y Yangel Herrera, con un score de 1-0.

Los "Colchoneros" intentarán alzar su primer trofeo de Copa del Rey desde la temporada 2012-2013, cuando superaron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

 

Martes 03 de Marzo de 2026
