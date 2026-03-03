Cristiano Ronaldo abandona Arabia Saudita tras conflicto en Medio Oriente

Suscríbete a nuestros canales

El conflicto en Medio Oriente ha escalado de manera alarmante, llegando a un punto crítico cuando Irán bombardeó la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Este ataque, que puso en peligro la seguridad de muchos en la región, también afectó a figuras públicas que residen en el área, entre ellas, Cristiano Ronaldo.

Ante la creciente amenaza y para protegerse a sí mismo y a su familia, el delantero portugués decidió abandonar el territorio saudí de manera urgente, abordando un avión privado junto a sus seres queridos.

El 'Bicho', quien ha sido parte del Al-Nassr desde enero de 2023, vive en la ciudad de Riad, cerca del lugar donde ocurrió el ataque. La cercanía del bombardeo a su residencia lo obligó a tomar decisiones rápidas y extremas para garantizar su seguridad. En medio de una situación tan delicada, el futbolista optó por huir del país, temeroso de lo que podría suceder en un contexto de creciente inestabilidad política y militar.

Cristiano Ronaldo abandona Arabia Saudita

La actuación del portugués con el Al-Nassr, donde busca convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1,000 goles en el balompié mundial, ha quedado en segundo plano y la superestrella ha decidido resguardarse en territorio español junto a sus seres queridos.

Según los reportes de los mapas de seguimiento aéreo, el vuelo de Cristiano Ronaldo lo llevó a España, donde vivió entre 2009 y 2018 durante su etapa en el Real Madrid. Esta fuga hacia su segunda patria no solo subraya la gravedad del conflicto en la región, sino que también refleja las preocupaciones de figuras internacionales que, a pesar de su fama y fortuna, se ven vulnerables ante la violencia y el caos generado por la guerra.