Expectativa en Coche ante la reaparición de dos profesionales para la undécima reunión

El espectáculo hípico nacional alcanza un nuevo clímax este segundo domingo de marzo en el Hipódromo La Rinconada. Las autoridades hípicas, tras la difusión de los programas oficiales en sus redes sociales, ratificaron una cartelera de diez competencias de alto nivel.

La jornada despierta un interés especial entre la afición, pues no solo ofrece el tradicional juego del 5y6 Nacional, sino que también incluye dos pruebas de gran magnitud para ejemplares de tres años en distancia de 1.300 metros en el ciclo no válido.

El regreso del líder: Robert Capriles bajo el foco

La expectativa principal de la tarde recae sobre la figura de Robert Capriles. El jinete estrella finalizó su periodo de suspensión de dos semanas y ahora asume el reto de consolidar su dominio en la estadística. Su ausencia temporal no mermó su estatus de favorito; por el contrario, su retorno inyecta una dosis de adrenalina al primer mitin del año.

Capriles, cuya meta inmediata es la defensa del liderato, firmó un total de seis compromisos de monta que prometen emociones desde el inicio de la reunión:

Apertura del programa: Iniciará su participación sobre los lomos de Gemma Nascosta , bajo la tutela de Deibis Guevara.

Tercera competencia: Conducirá a Bella del Cielo , pupila del laureado Fernando Parrilli Tota.

Cuarta prueba: Estará sobre Jofiel , ejemplar que presenta Carlos Luis Uzcátegui.

Quinta carrera: Hará yunta con Humberto Correia mediante el ejemplar Invencible .

Sexta competencia: Guiará las riendas de Miketyson , bajo el cuidado de José Sánchez.

Octava del orden: Cerrará sus compromisos con Anasoli, nuevamente en equipo con el entrenador Deibis Guevara.

Félix Imbriano: Un entrenador de regreso

La nostalgia y la experiencia se dan cita con el reencuentro de Félix Imbriano con la arena de Coche. El preparador, cuyo nombre figura en la historia del hipismo venezolano gracias a ganadores como Golden Arrow, Beto Bombo, El Gran Perseo, Princess Yhila y De Rous entre otros, retoma su actividad en el patio caraqueño.

Para esta ocasión especial, Imbriano centró sus esfuerzos en una sola pieza de su artillería. Su pupila Yankee Lake tomará la partida en la tercera válida del 5y6 con la monta de Aldry Siso, una competencia exclusiva para yeguas de cinco años, tanto nacionales como importadas, que poseen en su historial una victoria. El regreso de este profesional añade un valor estratégico a las combinaciones de los apostadores, quienes recuerdan con respeto su pericia en el entrenamiento de puros de carreras.

Desafíos en la arena

La reunión dominical se complementa con dos pruebas de grado tres, las cuales miden el potencial de los potros y potrancas en el trayecto de los 1.300 metros. Estas carreras representan el termómetro ideal para evaluar a la nueva generación de corredores que aspiran a los grandes clásicos de la temporada.

Con este escenario, el majestuoso Hipódromo La Rinconada se prepara para una tarde de récords, apuestas y la pasión inigualable que solo el deporte de los reyes puede ofrecer al público venezolano.