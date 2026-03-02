Cara a cara en La Rinconada: Black Stone y Bunker protagonizan el Clásico Mauricio Azar (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

El calendario hípico nacional reserva un espacio de honor este domingo 8 de marzo. El óvalo de Coche será el escenario del VI Clásico "Mauricio Azar" (Grado III), una competencia que rinde homenaje a una de las figuras más influyentes del turf venezolano. Azar, fallecido en 2023, destacó como propietario del Haras Gran Derby y líder gremial al frente de Uniproca y Asocrinca.

Su trayectoria estuvo marcada por una lucha incansable a favor de los inversionistas. Entre sus logros destacan la mejora en la escala de premios, el mantenimiento óptimo de las pistas y la estabilidad de la industria. Su legado permanece como un testimonio de pasión y compromiso con el desarrollo del hipismo en Venezuela.

Los protagonistas del desafío: Selectiva

La prueba, programada para las 2:45 p. m. en distancia de 1.300 metros, repartirá un bono especial de 130.000 dólares. Entre los siete aspirantes sobresalen nombres de alta jerarquía:

Bunker: El hijo de Constructor White posee un récord de tres triunfos en seis presentaciones. Tras su segundo lugar en el Clásico Inauguración "Francisco de Miranda", repite la monta de Jhonathan Aray con la mira puesta en el desquite.

Black Stone: Este descendiente de Tato Zeta mostró facultades en su estreno triunfal. En su anterior compromiso finalizó tercero y ahora, con mayor ajuste físico, surge como un rival de cuidado en la delantera.

Ponsigue: El pupilo de Germán Rojas goza de un alto concepto en su establo. Félix Velásquez, quien lo condujo a la victoria en febrero, mantiene la responsabilidad sobre este ejemplar que exhibe una condición envidiable en cancha.

El resto de la nómina la integran Pontevecchio, Gran Nicanor, El Gran Tucán y Jofiel. Como dato estadístico de valor, el entrenador Ramón García Mosquera domina el historial reciente de esta selectiva con dos triunfos en las cuatro ediciones previas.

Ganadores: La Rinconada Carreras Último Ganador

En la edición de este clásico en 2025, el ejemplar El Relámpago se llevó la victoria, montado por Kelvin Aray y entrenado por Riccardo D’Angelo en tiempo final de 80,1 para el recorrido.