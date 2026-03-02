Duelo de potrancas en Coche: Ocho aspirantes por la gloria del Clásico Ana María Freudman (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

La undécima reunión de la temporada en el óvalo de Coche presenta una cartelera de lujo. El evento central de la jornada es el VI Clásico "Ana María Freudman" (Grado III), prueba pautada como la tercera carrera de la tarde en distancia de 1.300 metros. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dispuso un premio especial de 130.000 dólares a repartir, con una hora de partida fijada para las 2:20 p. m.

Un homenaje a la excelencia hípica

La carrera rinde tributo en vida a Ana María Lydia Strahm de Freudman, figura emblemática del hipismo venezolano. Nacida en Suiza en 1934 y radicada en el país desde temprana edad, Freudman destaca por su polifacética trayectoria: desde su servicio como Cabo en el cuerpo de Bomberos en 1951, hasta su consolidación como pilar fundamental de la cría nacional a través del Haras Tamanaco.

Bajo su tutela, este establecimiento produjo campeones históricos de la talla de Segula C, Don Fabián, Lady And Me y el doble coronado El Gran Sol. Su pasión y dedicación por el purasangre dejan una huella imborrable en la hípica caribeña.

El regreso de Princess Warrior y las figuras del lote: La Rinconada

En el plano competitivo, la expectativa crece ante el retorno de la ganadora selectiva Princess Warrior. La hija de The Great War en Gladiadora posee un récord de tres victorias y no corre desde el pasado 19 de octubre, fecha de su último éxito jerárquico. En esta ocasión, repite la yunta ganadora conformada por el jinete Yoelbis González y el entrenador Luis Peraza.

Por su parte, Latina Parts busca el desquite tras su reciente actuación en el Clásico "Andrés Bello" (GII). Para este compromiso, la conducción recae en el joven aprendiz Oliver Medina, quien forma equipo con el entrenador Humberto Correia Jr., un profesional con amplio recorrido en pruebas de grado.

Finalmente, la invicta Madame Karina surge como la gran incógnita del evento. Tras un debut triunfal de gran factura, sus allegados optaron por el salto directo a la escala selectiva. Bajo la guía de Jhonathan Aray, esta hija de Caracaro promete ser una rival de enorme peligro debido a la solvencia mecánica que mostró en su estreno.

Esta prueba se disputó el año pasado que resultó una victoria para Princesa Fina con la monta de Robert Capriles y el entrenamiento de Humberto Correia padre en su montos para los colores del Stud “Bou Stable”.