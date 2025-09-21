Princess Warrior aplastó a sus rivales en la edición XLVI Clásico Lanzarina (GII)

Suscríbete a nuestros canales

Durante la reunión número 36 disputada este domingo 21 de septiembre, en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras, que incluyó cuatro pruebas selectivas de Grado: el XLVI Clásico Victoreado (GIII), la edición LXXXII clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI), la edición del clásico XXV Hípica Nacional (GI), y la edición XLVI Clásico Lanzarina (GII) donde Princess Warrior se llevó esta prueba en gran demostración y calidad ante sus rivales, para mantener el invicto.

La Rinconada: Triunfo sobresaliente para la hija de The Great War

En la sexta carrera de la tarde no válida para el 5y6 nacional, fue reservada para el primer evento selectivo se la jornada en el majestuoso hipódromo La Rinconada. Se trató de la edición XLVI Clásico Lanzarina (GII), en recorrido de 1.200 metros para juveniles de 2 años nacionales e importadas, con una bolsa de Bs. 7,000,000 además con un bono especial adicional de $125,000, en la cual Princess Warrior se llevó los honores.

Esta prueba exclusiva para yeguas tresañeras Princess Warrior, en su segunda presentación mantuvo el invicto de punta a punta y al final con una gran ventaja con la monta del jinete Yoelbis González, y la preparación de Williams Laya, quien presentó para los colores del stud “8A”, prueba en la cual derrotó a siete rivales que le salieron al paso, sin la fortuna de poder comprometerla.

La Rinconada: Un triunfo resonante para su futuro pistero

Yoelbis González, desde la partida ubicó rápidamente a su conducida en la punta, para así controlar a sus rivales desde el vamos con parciales de 23,2 y 47,4 para un crono final de 73,2 para la distancia de 1.200 metros, y dejar un margen de no menos de cinco largos al resto del pelotón.

Para el segundo lugar atropelló Bella del Cielo (8), el resto de las posiciones fueron para potras importadas Melcocha (6), Amor Platónico (4) y The Exquisite Girl (5).