Fast Sensation sacó la clase y se llevó los honores en la edición XXV del Clásico “Hípica Nacional” (GI)

Este domingo 21 de septiembre, se realiza la reunión 36 en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras, que incluyó cuatro pruebas selectivas de Grado: La edición XLVI Clásico Lanzarina (GII), el XLVI Clásico Victoreado (GIII), la edición LXXXII clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) y la edición del clásico XXV Hípica Nacional (GI), donde Fast Sensation se llevó esta prueba en gran demostración y calidad ante sus rivales.

La Rinconada: Fast Sensation galopó el clásico XXV del Clásico “Hípica Nacional” (GI)

La quinta competencia, correspondiente a la programación de la reunión 36 en el hipódromo La Rinconada, en su tercer mitin se llevó a cabo el XXV del Clásico “Hípica Nacional” (GI) para yeguas nacionales e importadas de 3 y más años, en la que siete ejemplares se pelearon una bolsa adicional especial a repartir de $150.000, entre ellos, Fast Sensations, que se queda con este evento de manera contundente.

Esta carrera estuvo reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 y más años y que además jugó para la segunda válida del primer pool de 4, donde la cincoañera Fast Sensations, se adjudicó la victoria de manera solvente y categórica, con la monta de Jaime Lugo, y la preparación de Carlos Radelli, quien funge como asistente del suspendido Ricardo D’Angelo.

Jaime Lugo, una vez más lució sus mejores condiciones sobre el lomo de la entrenada de Carlos Randelli, quien presentó para los colores del stud “Mamá Adela y Money Run”, quien logra la victoria 13 en 21 presentaciones, y superar a la leyenda Gelinotte, quien ahora se queda con 12 victorias selectivas.

Esta prueba se corrió en distancia de 2.000 metros con registro de 128” con parciales de 25,1, 48,2, 78,4 y 100”2, con la chilena Steady, que vendió cara su derrota, tras dominar la carrera hasta los 100 finales cuando es rebasada por la sensacional Fast Sensations. El segundo lugar fue para Steady (CHI) (2), tercera The Queen Nani (4), She A Baddie (USA) (7) arribó cuarta y cerró el marcador Ambrosia (6).