¿Cuáles son las claves del dominio de Bravos esta temporada?

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Margarita cumplieron con la tarea, al menos en la temporada regular, de la presente campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y repasaremos cuál ha sido la clave de ese dominio.

Los dirigidos por Henry Blanco y actuales subcampeones de la pelota rentada venezolana, fueron el primer conjunto clasificado al Round Robin, mostrando un gran dominio en la segunda parte del torneo y eso tiene una razón.

Bravos cuenta con una base sólida:

Aunque en esta campaña, los "Insulares" ratificaron que les gustan los proyectos a futuros con la extensión de tres años para su estratega. Lo cierto, es que está organización ya tiene par de campañas trabajando con la misma base de peloteros y ese es uno de sus puntos fuertes.

Cuando se habla de los peloteros de posición, todos tuvieron un aporte fundamental en el torneo previo. Con par de excepciones que son positivas, la primera fue tener un Alexi Amarista ahora desde el primer día de campeonato, quien llegó a mitad del campeonato regular anterior.

Por su parte, Wilson García, fue el único que se sumó luego de retiro de Wilson Ramos, lo que hizo que Carlos Pérez tomará por completo la receptoría y García se encargó de ser el gran productor como bateador designado. Logrando números que lo ponen como candidato tanto a Regreso del Año e incluso está en la pelea por el Más Valioso.

Mientras que el joven Lizandro Espinoza, quien tuvo que cubrir el jardín central en varios encuentros sin ser su posición natural, algo que no se puede dejar atrás. Este novato no solamente hizo el trabajo a nivel defensivo, motivado a que con el madero también respondió, con un promedio de .292 en 20 encuentros. El ex grandeliga David Peralta también se sumó a la novena isleña, aportando su experiencia, piezas que sirvieron para complementar justamente esa base sólida que ya tenian los isleños.

¿Quién ha sido el mejor bateador de Bravos esta temporada?

Sin duda alguna, Alexi Amarista ha sido el bateador más consistente con 74 indiscutibles, incluyendo 17 dobles y un alto promedio de .344; luchando tanto en el liderato de hits como el de tubeys.

Sin embargo, cuando de producción se habla, lo hecho por Wilson García es completamente sorprendente. El slugger estableció una marca personal en el renglón de vuelacercas en una campaña con 13 e hizo lo propio con las impulsadas, acumulando 52 traídas al plato. Un rendimiento que evidentemente ha sido fundamental en la buena zafra de Margarita.

Un pitcheo que respondió:

Por su parte, aunque no todos han sido completamente dominantes. El pictheo abridor ha sido clave en los resultados de los Bravos, con un gran aporte de los brazos importados: Jorge García, Melvi Acosta y Aldiel Saldaña; quien es candidato a Pitcher del año.

A eso se le debe sumar, el aporte de José Quijada en el bullpen, quien se encargó de "apagar los fuegos" en momentos importantes. Evidentemente, no han sido el equipo perfecto y no fueron sólidos de principio a fin, pero sí lo hicieron en el momento importante y eso fue los que les permitió alcanzar una nueva postemporada en la LVBP.