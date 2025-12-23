LVBP: Tiburones y sus opciones para disputar el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Estamos a tan solo dos fechas para que la temporada 2025-2026 de la LVBP culmine su ronda regular. Hasta los momentos, solo contamos con dos clasificados y ningún eliminado, por lo que el abanico de opciones es muy amplio. Y es que entre los equipos que mantienen sus opciones para jugar el Round Robin son los Tiburones de La Guaira.

Tiburones, entre varios caminos

Las dos últimas jornadas del conjunto escualo serán el próximo viernes 26 y sábado 27 de diciembre, frente a Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, respectivamente. Dependiendo de los resultados, el equipo podría clasificar directo, disputar el Comodín o quedar eliminado.

Escenario para clasificar directo al Round Robin

Con récord de 26 victorias y 28 derrotas, el único escenario para que Tiburones de La Guaira avance a la postemporada de manera directa es con par de triunfos para quedar en 28-28.

En caso de que eso suceda, los litoralenses también necesitarían que Magallanes pierda sus dos enfrentamientos, para que queden con marca de 27-29; y que de los tres duelos entre Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia salga un ganador por barrida, ya que el perdedor quedaría en 27-29.

Escenario para disputar el Comodín

El panorama para jugar el Comodín sería un poco más sencillo, aunque existen varios matices. Para los Tiburones de La Guaira será vital ganar al menos uno de sus dos compromisos, y que Tigres de Aragua no triunfe en sus dos presentaciones.

Incluso, también podrían ganar sus dos choques, pero si no se dan otros resultados podría asegurar un puesto en el Comodín.

Escenario para quedar eliminado

Y lo que ningún fanático guairista quiere, que es la eliminación, también está en el camino del equipo. Para ello, los escualos tendrían que perder sus dos choques y que Tigres gane al menos uno, algo que los enviaría directo al séptimo lugar.

Asimismo, otro escenario que no querrían vivir es un triple empate con Leones y Tigres al quedar con marca de 26-30. En caso de que eso suceda, jugarían un juego extra con la posibilidad de avanzar al Comodín o quedar eliminado.