Precio oficial del dólar BCV para este 7 y 8 de febrero según el Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, ambas monedas extranjeras tuvieron un incremento durante la jornada del día 5 del mes en curso en las mesas de cambio. El precio del dólar estadounidense se ubicó en Bs 382,63 mientras que el euro se plantó en 451,87 bolívares.

La entidad financiera privada que tuvo la cotización más alta para la compra fue Provincial con un monto de Bs 450,02 y para la venta fue Banesco con 427,84 bolívares.

Cambio en la economía

El Banco Central de Venezuela autorizó el pasado 26 de enero que las entidades Banco Exterior, Bancaribe, Banco Fondo Común BFC y el Banco Venezolano de Crédito, se sumen al sistema de subasta de divisas.

Recordemos que el primer grupo que fue autorizado fueron: Banesco, Mercantil Banco Universal, BBVA Provincial, Banco Nacional de Crédito (BNC) y Bancamiga, los cuales la semana pasada fueron autorizadas a vender divisas a sus clientes con cuentas en el exterior.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.