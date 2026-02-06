Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 07-02-2026

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 08 de febrero de 2026, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir la reunión 3, una jornada que continúa la actividad hípica sabatina y a su vez, promete emociones fuertes con ocho competencias vibrantes, entre ellas un evento central que nadie querrá perderse: El Clásico Súper Sergio.

Resultados del Hipódromo Nacional de Valencia: Pronósticos

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 1.200 metros y es para caballos de cuatro y más años, reúne a seis competidores que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellos, Strength Monster que se perfila como el fuerte aspirante para buscar una nueva victoria, además de poseer una condición física envidiable que lo hace destacar en el papel.

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete mantener a la afición al filo de la emoción, con jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano Francisky (8) - Yankee Estefania (1) - Nice Time (5). Strength Monster (6) - Patriley (1) - Masttery (2). Candoroso (9) - My Trusting Mate (4) - Sobrador (2). Snow Sensations (3) - Lady Rossy (4) - La Batalladora (7) Animal Jungle (7) - Forum Jet (8) - Tapital (5). King Bulbs (3) - Forzesco (6) - Strength Roma (9). Father Love (7) - Mr Victor (9) - Clover Time (3). Endora (1) - Marrakech (3) - My Unflagging Mate (9).

Fijo: Lady Rossy.

Dato: Animal Jungle.

Buen dividendo: Endora.