Por décima primera ocasión consecutiva se establece récord en el monto sellado del 5y6 en Valencia

La reunión 19 de la temporada 2025 en el hipódromo de Valencia se realiza este sábado 27 de septiembre con una programación de nueve carreras, con una selectiva que lleva por nombre clásico “Propietarios Valencianos” (versión machos) lo que fue una victoria sorpresiva para El de Valle y el juego del 5y6 nacional con nuevo monto récord inició a partir de la cuarta carrera.

Ganadores: Nuevo récord 2025 Valencia

La primera competencia se realizó y tuvo como ganador, al caballo Mr. Víctor, con la monta de Francisco Quevedo, y entrenamiento de Juan Carlos Pérez Pérez, el cual resultó ser el gran aspirante de las pruebas no válidas, al pagar un monto de Bs 57,99 por concepto de ganador.

Por su parte, en la segunda prueba, se corrió en distancia de 1.200 metros para ejemplares de tres y más años, donde otro gran favorito hace suya en carrera cerrada en los metros finales, Strength Monster, conducido también por el jinete profesional Francisco Quevedo, y entrenado por Juan Carlos Pérez Pérez, quien derrochó toda su clase en su reaparecida ya que venia de un parón de 98 días para ganar en tiempo de 73. El dividendo en taquilla por concepto de ganador fue de Bs.85,17.

En la tercera prueba, se corrió el Clásico “Propietarios Valencianos”, en distancia de 2.000 para machos de tres y más años, donde El de Valle sorprende con el jinete profesional Francisco Quevedo que hasta ahora suma tres triunfos en la tarde. El tiempo final de la prueba fue de 130.2.

Mientras, el inicio del juego del 5y6 nacional, se dio con el triunfo también sorpresivo para la yegua Voladora que resultó en victoria para el jinete profesional Kelvin Perfecto, en dupla con José Carfunjol Morillo. Por su parte, el monto recaudado para los premios de los ganadores del juego del 5y6 en Valencia alcanza más de 25 millones de bolívares.

Décimo primer récord consecutivo: Montos 5y6 nacional

El monto exacto es de Bs.25.463.690,00, de los cuales, se van a repartir para los que acierten los seis de la fama, un total de Bs. 13.750.392,60. Y para los que acierten cinco ejemplares ganadores, el monto a repartir es de Bs. 3.564.916,60.