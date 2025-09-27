Este es el ejemplar retirado de la Reunión 19 en Valencia 27-09-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 27 de septiembre a partir de la 1:15 de la tarde, continuará con el desarrollo de la temporada 2025 con la programación de nueve carreras de la reunión número 19 en el Hipódromo Nacional de Valencia, que incluye el Clásico Propietarios Valencianos, con un incentivo de $20.000 en premios a repartir.

El atractivo de las carreras se ve impulsado por el éxito rotundo y en constante crecimiento del 5y6 nacional. Este popular juego hípico ha sido el verdadero motor, alcanzando montos récord en nueve de sus dieciocho jornadas realizadas este año.

Se espera que este sábado la recaudación continúe en ascenso, una cifra que resalta no solo el creciente entusiasmo, sino también la masiva participación de los aficionados. Ellos encuentran en el 5y6 una fuente constante de emoción y una oportunidad única para poner a prueba su conocimiento del turf.

Meridiano: Información oficial del ejemplar retirado Valencia

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la información de un ejemplar que no participará en la jornada sabatina valenciana.

En la sexta carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, es reservada para caballos de tres y más años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

Se trata del castaño Center Middle (número 6) pues se encontraba inscrito para competir en la prueba válida, con la monta de Omar Guedez y se estrenaba en la cuadra del trainer José Jaramillo, al mismo tiempo reaparecía al óvalo carabobeño luego de 349 días sin correr y se postulaba como el segundo favorito para Gaceta Hípica.

Motivos del retiro: Hinava

De acuerdo con la información publicada por el INH, el motivo por del retiro de este ejemplar fue:

6ª) #6 Center Middle fue retirado por Claudicación del miembro anterior izquierdo.