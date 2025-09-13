Cifra de ensueño: El 5y6 en Valencia alcanza un nuevo récord de más de 25 millones de bolívares

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 18 de la temporada 2025 en el hipódromo de Valencia se realiza este sábado 13 de septiembre con una programación de nueve carreras, con una selectiva que lleva por nombre clásico “Propietarios Valencianos” lo que fue una victoria contundente para la tordilla Paprika y el juego del 5y6 nacional inicio a partir de la cuarta carrera.

Ganadores: Nuevo récord 2025 Valencia

La primera competencia se realizó y tuvo como ganador, al caballo Father Love, con la monta de Omar Guedez, y entrenamiento de José Jaramillo, el cual resultó ser el gran aspirante de las pruebas no válidas, al pagar un monto de 55,00 por concepto de ganador.

Por su parte, en la segunda prueba, se corrió en distancia de 1.300 metro para ejemplares de tres y más años, donde otro gran favorito hace suya la prueba, Antetokounmpo, conducido por el jinete profesional Jaime Lugo Jr., y entrenado por Juan Carlos Pérez Pérez, quien derrochó toda su clase para ganar en tiempo de 81 exactos. El dividendo en taquilla por concepto de ganador fue de Bs.60,51.

En la tercera prueba, se corrió el Clásico “Propietarios Valencianos”, en distancia de 2.000 para ejemplares (yeguas) de tres y más años, donde la tordilla Paprika se desquita de su anterior derrota con el jinete profesional Jaime Lugo, para galopar la prueba en tiempo final de 126.4 para la distancia.

Mientras, el inicio del juego del 5y6 nacional, se dio con el triunfo algo sorpresivo del caballo Strength Roma que resultó en victoria para el jinete profesional Kelvin Perfecto, en dupla con Jesús Carfunjol. Por su parte, el monto recaudado para los premios de los ganadores del juego del 5y6 en Valencia alcanza por primera vez más de 25 millones de bolívares.

Decimo récord consecutivo: Montos 5y6 nacional

El monto exacto es de Bs.25.065.400,00, de los cuales, se van a repartir para los que acierten los seis de la fama, un total de Bs. 13.535.316,00. Y para los que acierten cinco ejemplares ganadores, el monto a repartir es de Bs. 3.509.156,00.