Un ejemplar ha sido retirado de la reunión 18 en Valencia 13-9-2025

Este sábado 13 de septiembre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueves carreras correspondiente a la reunión número 18 de la temporada 2025, que incluyó una prueba selectiva, el Clásico “Propietarios Valencianos”.

Meridiano: Información oficial del ejemplar retirado Valencia

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista del ejemplar que no participará en la jornada número 18 de la temporada 2025.

En la tercera carrera, prueba selectiva de la tarde que viene hacer una antes al inicio de juego del 5y6 nacional, reservada para yeguas de tres y más años, la castaña de ocho años, Gran Maritza Ka (número 6).

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

3ª) #6 Gran Maritza Ka fue retirada por Claudicación del Miembro Posterior Derecho.