La hazaña de Flecha Montón: la única yegua que podría ganar tres veces el Clásico Propietarios Valencianos

Este sábado 13 de septiembre se va a realizar la reunión 18 de actividades hípicas en el hipódromo de Valencia, la jornada cuenta con una programación de nueve competencias, y el juego del 5y6 nacional comenzará en la cuarta prueba de la tarde sabatina.

Previo al inicio de las válidas, se va a correr una nueva edición del Clásico “Propietarios Valencianos”, en distancia de 2.000 metros, especial para ejemplares hembras de tres y más años, la carrera tiene una nómina de seis competidoras a correr.

Esta selectiva del óvalo de Cabriales, cuenta con la ganadora de la edición del 2023-2024, Flecha Montón, entrenada por Carlos Escobar Jr. y que para esta carrera contará con la monta de Kelvin Perfecto.

(Victoria 2023)

(Victoria 2024)

Rivales: Selectiva Valencia Carreras

Amatista: La hija de Great Hunter debutó recientemente en el óvalo del Cabriales y obtuvo una victoria contundente en recorrido de 1.300 metros. Para este sábado 14 de septiembre sube al recorrido de 2.000 metros, pero no podemos olvidar que ella se enfrentó a yeguas superiores en La Rinconada.

Paprika: La tordilla que a presar de que viene de fallar en su mar reciente no podemos olvidar que esta hija de Quarterback en Hakka todas las peleas y su campaña habla por si sola ya que tiene récord de 18 actuaciones para 12 triunfos.

La expectación crece con la cercanía de la tercera carrera del programa, pautada para las 2:05 p.m. Esta no es solo una competencia más; es un desafío de alto calibre donde el honor de la victoria y los atractivos premios se entrelazan. Con un total de Bs. 3.840,00 y un adicional especial de $20.000, el monto eleva la adrenalina para todos los involucrados.

Cada ejemplar que pisa la pista llega con el resultado de una meticulosa preparación, y cada jinete pondrá su habilidad y valentía a prueba en busca de la gloria. El pulso de la afición se acelera, que espera la partida que dará inicio a una batalla sin tregua en el recorrido.