París Saint-Germain y Flamengo lucharán por la gloria en la Copa Intercontinental

Este miércoles 17 de diciembre de 2025 a la 1:00 PM (hora de Venezuela), la atención del fútbol mundial se centrará en Doha, Catar, donde se definirá al último gran campeón de clubes del año.

El Estadio Ahmad bin Ali será el escenario de este duelo único, que enfrenta la fuerza de la UEFA contra la pasión de la CONMEBOL en el renovado formato de la Copa Intercontinental de la FIFA.

UEFA vs Conmebol

La final promete un choque de estilos fascinante, dirigido por dos entrenadores con un pasado en el fútbol europeo.

París Saint-Germain

El PSG tiene el privilegio de luchar por este premio, tras proclamarse como campeón de la UEFA Champions League en la campaña pasada (goleó por cinco goles a cero al Inter de Milán).

Los dirigidos por Luis Enrique cuenta con una constelación de estrellas ofensivas y mediocampistas de élite que manejan los tiempos del partido. Jugadores como Ousmane Dembélé, Nuno Mendes o Vitinha serán vitales para inclinar la balanza.

El objetivo principal es obtener su primera corona mundial y parte como el principal favorito para levantar el título.

Flamengo

Por otro lado, el campeón de la Copa Libertadores, dirigido por el exjugador Filipe Luis, tuvo que superar dos etapas previas en Catar. Primero venció al Cruz Azul en el Derbi de las Américas, y luego doblegó al Pyramids en la Copa Challenger.

Cabe destacar, que el talento uruguayo Giorgian De Arrascaeta es el motor del equipo, siendo fundamental en las asistencias y goles clave de las fases previas. Otros nombres importantes en el esquema del equipo son Jorginho, Danilo, Alex Sandro y Agustín Rossi.

Flamengo ya sabe lo que es ser campeón intercontinental (1981) y buscará la hazaña de romper la hegemonía de los equipos europeos, con un equipo que recientemente se consagró en la Libertadores y el Brasileirão.