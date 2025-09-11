Conoce como se jugará Copa Intercontinental de la FIFA (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La FIFA anunció oficialmente el formato de la nueva Copa Intercontinental 2025, un certamen que reemplazará al tradicional Mundial de Clubes y que se celebrará entre septiembre y diciembre. El torneo reunirá a los campeones de cada confederación y tendrá varias sedes, entre ellas Egipto y Arabia Saudita. El partido inaugural está programado para el 14 de septiembre en El Cairo, donde se medirán Pyramids FC de Egipto y Auckland City de Nueva Zelanda.

Camino del representante sudamericano

Por la Conmebol, el equipo aún no está definido. Los cuartos de final de la Copa Libertadores mantienen en carrera a clubes como Vélez, Racing, River Plate, Palmeiras, LDU Quito, Sao Paulo, Flamengo y Estudiantes de La Plata. El campeón sudamericano debutará en diciembre contra Cruz Azul de México, representante de la Concacaf, y en caso de avanzar podría enfrentarse a Pyramids, Auckland City o Al Ahli de Arabia Saudita.

Así se jugará: Conoce las fechas

La FIFA detalló que el torneo se jugará en cinco partidos. Tras el cruce inicial en Egipto, Al Ahli ingresará en segunda ronda para enfrentar al ganador del debut. Más adelante, el campeón de la Libertadores se estrenará frente a Cruz Azul el 10 de diciembre. El ganador de ese duelo avanzará a la semifinal, que tendrá lugar el 13 de diciembre, y de ahí saldrá el rival del Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League, ya instalado en la gran final.

El duelo decisivo está programado para el 17 de diciembre en una sede que la FIFA confirmará próximamente. Además del título principal, se otorgará la Copa Challenger al vencedor de la semifinal, como premio adicional antes de la definición. Con este formato, la FIFA busca darle un nuevo impulso al fútbol de clubes a nivel global, ofreciendo un escenario único para que los campeones continentales se midan en un torneo corto, pero de gran atractivo internacional.