LVBP: Bravos derrota a Leones y los acerca un poco más a la eliminación

Los insulares siguen consolidándose en la cima de la clasificación

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 09:54 pm
La jornada de este lunes subió el telón de la décima semana de ronda regular, una de las más cruciales para los equipos que están en la zona baja de la clasificación. Y es que uno de esos son los Leones del Caracas, quienes justamente cayeron en el Estadio Monumental por 3 a 2 ante Bravos de Margarita.

Bravos le complica el panorama a Leones

Luego de dos entradas completas en las que los abridores Mikell Manzano y Osmer Morales mostraron solidez, el marcador se movió para ambos conjuntos en el tercer capítulo. Por un lado, los insulares aprovecharon un triple de Breyvic Valera y un sencillo de Juan Santana para remolcar las dos primeras rayitas.

Sin embargo, los melenudos reaccionaron al instante para empatar las cosas. Los encargados de pegar fuerte fueron René Pinto, con su  segundo cuadrangular de la zafra; y Leandro Cedeño, que empujó a José Rondón con un rodado de out por los lados de la inicial.

Ya en el quinto, la visita marcó diferencias gracias a Juan Santana, que con otro imparable remolcó a Edward Olivares con la carrera que a la postre le dio el triunfo a los suyos. Mención especial para los relevistas Luis Amaya, Werner Leal, Ángel Rondón, Claudio Custodio y Carlos Navas que apagaron por completo los bates capitalinos.

De esta manera, Bravos de Margarita (28-21) da otro paso gigante para convertirse en el primer clasificado al Round Robin. Por su parte, Leones del Caracas (21-27) sufre su segundo revés seguido y acorta nuevamente su número trágico.

