MevalRacing cierra con buenas sensaciones en Costa Rica

San José, Costa Rica. – El equipo MevalRacing cerró la temporada 2025 del GT Challenge de Las Américas con un fin de semana lleno de desafíos en las Tres Horas de Costa Rica, disputadas en el Autódromo La Guácima.



La escudería venezolana, liderada por el piloto Daniel Spisso, no logró subir al podio en la suma final, pero demostró una enorme capacidad de superación y tenacidad ante las adversidades de un fin de semana de carrera.



Uno de los momentos más destacados fue el desempeño de Daniel, quien, siendo un piloto novato en carreras de resistencia, se enfrentó a figuras reconocidas del automovilismo internacional, como Markus Paltalla, expiloto oficial de BMW y actualmente vinculado a Porsche. A pesar de la diferencia de experiencia, Daniel logró girar a solo un segundo por vuelta de estos profesionales, mostrando un crecimiento notable y una competitividad sorprendente para su debut en una prueba de esta magnitud.



El fin de semana no estuvo exento de retos técnicos. El Ferrari 488 Challenge Evo sufrió problemas con las bombas de combustible desde la carrera anterior en El Salvador, lo que limitó el tiempo de práctica en pista el viernes. Aun así, el equipo solucionó el inconveniente y logró avanzar del cuarto al tercer lugar en el primer hit, pese a un contacto con un Porsche en la última vuelta que dañó la parte trasera del auto. En el segundo hit, con el coche ya resentido, MevalRacing finalizó en la cuarta posición total.



“Ha sido un año de mucho aprendizaje y de grandes logros para todo el equipo. Estoy muy orgulloso de lo que hemos alcanzado juntos esta temporada. Además, hemos contado con el apoyo técnico de Rosso Corsa Racing Italia, que nos ha brindado un ingeniero en cada carrera, en este caso Fabrizio Bonetti. Quiero destacar el trabajo de nuestro director, Juan Cayo Azcárate, y de todos los miembros del equipo, quienes han hecho posible que nos mantuviéramos competitivos incluso ante los desafíos,” expresó Spisso.



Ahora, MevalRacing se prepara para la próxima carrera a finales de enero de 2026 en Panamá, con la mirada puesta en volver más fuertes y sin contratiempos.