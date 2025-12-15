Análisis y resumen: Katie Davis logra está hazaña en su visita a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La tarde este domingo 14 de diciembre, se realizó la primera edición del Jockey Challenge 56 como parte de la programación de la última jornada número 48 del tercer meeting del año.

El evento contó con la visita y participación con nueve jinetes extranjeros y nueve jinetes que hacen vida en el óvalo caraqueño.

Katie Davis: Yoqueta Doblete La Rinconada Datos Hípicos

La yoqueta norteamericana Katie Davis, estuvo presente en el evento de talla mundial celebrado en el óvalo de Coche, la cual contó con seis montas.

Hay que acotar que es la primera vez que la amazona estadounidense visita a Venezuela y también su primera visita al principal óvalo del país, por lo que se sintió muy complacida y bien recibida por las autoridades hípicas y el público venezolano.

De los seis compromisos que Katie tuvo, logró doblete en el Jockey Challenge 56.

El primer triunfo lo consiguió en la séptima competencia lo que fue el cierre del ciclo no válido con la yegua argentina Silk Eyes (número 14), presentada por Fernando Parilli Araujo para la dupla del Stud Transformers-Marco Antonio, al mismo fue segunda favorita para Gaceta Hípica.

El tiempo total fue para 86 segundos exactos para el recorrido de 1.400 metros.

Mientras que en la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, Davis triunfó con la castaña Princesa Julie (número 2), presentada por David Palencia para los colores del Stud Ibiza & Martins, con crono de 81’’1 para el tiro de 1.300 metros.

Katie Davis, es hija del jockey retirado Robbie Davis y hermana de Jackie y Dylan que son también jockeys profesionales. Katie siente la pasión por las carreras de caballos como un legado familiar.

Ese vínculo por la pasión por el hipismo se fortaleció aún más cuando Davis contrajo matrimonio con Trevor McCarthy, un jockey retirado que, de acuerdo con la plataforma Equibase montó por última vez el 15 de agosto de 2024 en Colonial Downs, mientras que su última victoria fue el día 13 de agosto de aquel año en el mismo óvalo estadounidense que fue un Claiming de 28 mil dólares, con la yegua cuatroañera Shut it Cali.

Además, McCarthy ganó un total de 1.871 competencias de por vida en Estados Unidos y actualmente se dedica al negocio inmobiliario.

Asimismo, Katie Davis ha ganado 356 competencias de por vida en los Estados Unidos y un total $14.614.836 en dinero producido en la hípica norteamericana. En este momento cumple sus compromisos en el Champioship Meet en Gulfstream Park.

Hay que mencionar que Katie Davis en un ejemplo de constancia y dedicación en el deporte y en el empoderamiento de la mujer en su área laboral.

La visita de Davis Venezuela marca un antes y un después, por lo que abre las puertas para también yoquetas del mundo sean también bienvenidas en cualquier evento celebrado en el óvalo caraqueño.