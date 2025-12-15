MLB: Luis Arráez desmiente la propuesta de los Arizona Diamondbacks

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez vuelve a ser protagonista en lo que va de esta agencia libre de cara a la temporada 2026 de la Major League Baseball. El utility venezolano se perfila como uno de los agentes libres más atractivos del mercado, y su nombre ya comienza a generar rumores en torno a posibles negociaciones contractuales con distintas organizaciones.

El pelotero de 28 años tiene siete años de experiencia en las Grandes Ligas, en las que ha podido vestir los uniformes de los Twins de Minnesota, Miami Marlins y Padres de San Diego, respectivamente. En este lapso de tiempo, ha estado presente en tres Juegos de Estrellas, es ganador de tres títulos de bateo y dos bates de plata.

En la campaña 2025, terminó con 154 compromisos disputados, 620 turnos al bate, 66 anotadas, 181 imparables, 30 dobles, cuatro triples, ocho jonrones, 61 recalcadas, 11 bases robadas, 34 boletos, 21 ponches y promedio ofensivo de .292.

Luis Arráez aclara los rumores sobre una posible oferta

En ese contexto, Arráez ofreció declaraciones en exclusiva para Meridiano, con la finalidad de aclarar una información que había circulado con fuerza en las últimas horas. Según diversos reportes, los Arizona Diamondbacks le habrían presentado una oferta de contrato por dos años y 20 millones de dólares, versión que el propio pelotero decidió desmentir de manera directa.

“Saludos, mi gente, ¿cómo están? Bendiciones, esa noticia que ustedes están dando es falsa. ¿Oyó? Eso no, a mí nunca me han ofertado nada de esos millones, yo no tengo oferta con nadie todavía. O sea, para que ustedes sepan. Bendiciones. Pueden borrar la publicación si quieren”, afirmó a través de sus redes sociales a Meridiano.

Con estas palabras, aclara por completo los rumores de la supuesta oferta de los Diamondbacks. Por ende, sigue enfocado y en la espera de tomar las decisiones correctas en base a las ofertas reales que tenga sobre la mesa para jugar la próxima temporada en el mejor beisbol del mundo.

Finalmente, no cabe duda de que Luis Arráez será uno de los temas más importantes en las próximas semanas y no es para menos, gracias a que es una de las estrellas más importantes en la actualidad de este deporte. Debido a su perfil como bateador de élite, capaz de liderar promedios ofensivos y aportar estabilidad en la alineación, lo convierte en una pieza codiciada para equipos que buscan ganar la Serie Mundial.